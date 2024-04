La videocamera Panasonic HC-V785EG-K è un concentrato di ottime prestazioni, il tutto che può stare in una mano, scopriamo insieme questa offerta su Amazon!

La Panasonic HC-V785EG-K è una videocamera piccola, maneggevole che sta in una mano e che offre ottime prestazioni video. Panasonic sappiamo che è una certezza in ambito video, soprattutto per i suoi modelli più recenti di fotocamere ad altissime prestazioni come la linea Lumix GH, molto amata dai videomaker. In questa offerta su Amazon ci troviamo di fronte ad una videocamera classica, con hand grip per poterla manovrare anche a mano libera.

La Panasonic HC-V785EG-K è in offerta su Amazon al prezzo di 411,32 € con uno sconto del 4 % rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarla cliccando sul box qui sotto.

(in offerta su amazon.it) Panasonic HC-V785EG-K, 1080p, Nero Migliore qualità dell'immagine - sensore BSI sensibile alla luce da 1/2,3 con 6 MP (efficace)Formati di registrazione flessibili - Full HD (50fpsp) Video e Full HD slow motionObiettivo di punta - grandangolo 29,5mm* e zoom ottico 20xScatti nitidi - stabilizzatore ottico di immagini con Hybrid O.I.S.+ e Level-ShotPossibilità creative (FHD) : Video HDR, scarpe per accessori, ingresso microfono, microfono a 5.1 canali, luce video

Panasonic HC-V785 EG-K in offerta su Amazon

Grazie alla funzione HYBRID O.I.S. + (stabilizzatore ottico di immagine) la Panasonic HC- V785 utilizza la correzione a cinque assi per eliminare uniformemente la sfocatura da vari tipi di ripresa, dal grandangolo allo zoom massimo. La funzione Level Shot rileva e corregge automaticamente l’inclinazione delle immagini acquisite.



Il sensore di illuminazione posteriore di tipo 1/2,3 (1/2,3 pollici) vanta un’ampia area e pixel più grandi del 34% rispetto a un sensore di tipo 1/5,8 (1/5,8 pollici) di uso più comune, eliminando il rumore anche in situazioni di scarsa illuminazione, ad esempio scene al chiuso o paesaggi notturni. In questo modo si ottengono immagini spettacolari anche per il livello di dettagli.

La funzione HDR Movie permette di realizzare video più nitidi e dettagliati. Questa funzione combina due immagini acquisite con esposizioni diverse per eliminare ombre e sfocature. Anche in situazioni di ripresa difficili, ad esempio in controluce, è possibile realizzare video naturali in modo semplice con ottime gradazioni. Il pulsante HDR dedicato permette di passare velocemente da una modalità all’altra quando necessario.

Un’altrà funzione davvero interessante è la possibilità di utilizzare lo smartphone come seconda fotocamera: Collegando lo smartphone via Wi-Fi, si può usare come videocamera secondaria e riprendere contemporaneamente da due angolazioni differenti o da diverse distanze. Per un’ampia gamma di immagini Picture-in-Picture!