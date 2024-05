Realme Narzo N65: ufficiale in India con display a 120 Hz

Realme Narzo N65 è ufficiale in India, display con refresh rate a 120 Hz e processore MediaTek Dimensity 6300

Realme ha ufficialmente presentato il nuovo Narzo N65 per il mercato indiano. Si tratta di uno smartphone di fascia media che punta su un display fluido, un processore capace e una batteria generosa. Vediamolo nel dettaglio.

Realme Narzo N65: display fluido e design moderno

Il Narzo N65 sfoggia un ampio schermo LCD da 6.67 pollici con risoluzione HD+ (720×1604 pixel). Il punto forte è sicuramente il refresh rate a 120 Hz, che garantisce un’esperienza di visualizzazione scorrevole e reattiva, perfetta per giocare o navigare nei menu. A questo si aggiunge un touch sampling rate a 240 Hz per una risposta ancora più immediata ai comandi touch. La luminosità massima dichiarata è di 625 nit, assicurando una buona leggibilità anche in ambienti esterni luminosi.

Realme ha optato per un design moderno e minimalista. Il corpo dello smartphone è realizzato in materiali leggeri e misura 165.6 x 76.1 x 7.89 mm per un peso di 190 grammi. La certificazione IP54 lo rende resistente a polvere e spruzzi d’acqua. Sarà disponibile in due eleganti colorazioni: Amber Gold e Deep Green.

Prestazioni affidabili e comparto fotografico essenziale

Il cuore del Narzo N65 è il processore MediaTek Dimensity 6300, affiancato da 4GB o 6GB di RAM. Questa configurazione hardware è pensata per un utilizzo quotidiano fluido, senza particolari intoppi nell’esecuzione di app e giochi leggeri. Lo storage interno è di 128GB ed è espandibile tramite schede microSD.

Lato fotografico, troviamo una configurazione essenziale ma funzionale. Sul retro è presente una singola fotocamera principale da 50MP con sensore Samsung ISOCELL JN1 e apertura f/1.8. La fotocamera frontale per selfie è invece da 8MP e utilizza il sensore OmniVision OV08D10.

Realme Narzo N65: software aggiornato e batteria generosa

Realme Narzo N65 arriva sul mercato con l’ultima versione del sistema operativo Android 14 personalizzata con l’interfaccia Realme UI 5.0. Questa combinazione garantisce un’esperienza utente fluida e ricca di funzionalità.

Lo smartphone è equipaggiato con una capiente batteria da 5.000 mAh, che sulla carta dovrebbe garantire un’intera giornata di utilizzo con una singola carica. La ricarica è tuttavia limitata a 15W tramite cavo. Non manca il sensore di impronte digitali laterale integrato nel tasto di accensione e il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Prezzo e disponibilità

Il Realme Narzo N65 viene proposto in India in due configurazioni: 4GB di RAM a 11.499 rupie (circa 135€) e 6GB di RAM a 12.499 rupie (circa 148€). Tuttavia, al momento del lancio è previsto un coupon sconto di 1.000 rupie (circa 12€) su entrambi i modelli, facendo scendere il prezzo effettivo a 10.499 rupie (circa 123€) per la versione base e 11.499 rupie (circa 136€) per quella con 6GB di RAM.

Le vendite partiranno ufficialmente il 31 maggio alle 12:00 ora locale indiana. Al momento non ci sono informazioni ufficiali sull’arrivo del Narzo N65 nel mercato italiano, ma continueremo a monitorare la situazione. Che ne pensate del nuovo smartphone Realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo a restare connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!