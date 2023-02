Hogwarts Legacy: la lista completa delle magie!

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista completa delle magie che potrete lanciare in Hogwarts Legacy: siete pronti a diventare il prescelto 100 anni prima di quello più famoso?

Da oggi, 7 febbraio 2023, chi ha prenotato la Deluxe Edition di Hogwarts Legacy potrà iniziare la sua avventura nella scuola di magia più famosa del mondo babbano. Per tutti gli altri, invece, bisognerà aspettare il prossimo 10 febbraio, quando il gioco di Avalanche Software e Warner Bros sarà ufficialmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S (dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch, che arriveranno fra qualche tempo). Il mondo promesso in Hogwarts Legacy dovrebbe essere un qualcosa di meraviglioso per i fan, nato per farli immergere quanto più possibile in quella magica atmosfera (ed ambientazione) che ha caratterizzato l’universo creato da J.K. Rowling e in cui sono ambientate, cento anni dopo rispetto all’avventura del gioco, le vicende con protagonista Harry Potter. Un mondo magico, per l’appunto e dunque… parliamo di magie!

La lista delle magie di Hogwarts Legacy: come si dividono?

Una volta scelta la vostra casa e avviata la vostra avventura nel magico mondo di Hogwarts Legacy, dovrete imparare a padroneggiarne il sistema di combattimento. Nel gioco sono disponibili 27 diversi incantesimi, ciascuno con i propri effetti unici e proprietà. Sono suddivisi in quattro categorie in base al colore, ossia, per meglio spiegarci:

Giallo : incantesimi di controllo

: incantesimi di controllo Viola : incantesimi di forza

: incantesimi di forza Rosso : incantesimi di danno

: incantesimi di danno Grigio: incantesimi di base

In questa guida dedicata vogliamo andare ad elencarvi la lista di magie attualmente disponibili in Hogwarts Legacy, spiegandone anche l’effetto. Andremo ad includere anche le tre Maledizioni Senza Perdono, incantesimi che nessun mago dovrebbe mai pronunciare, a meno che non sia devoto alle Arti Oscure. Potremo quindi far diventare malvagio il nostro protagonista? Chissà!

I primi dodici incantesimi | Hogwarts Legacy: la lista completa delle magie!

Andiamo a vedere qui di seguito la prima parte dei 24 incantesimi disponibili in Hogwarts Legacy:

Aberto : apre alcune porte

: apre alcune porte Accio : attira determinati oggetti nelle vicinanze

: attira determinati oggetti nelle vicinanze Aguamenti : crea un flusso d’acqua

: crea un flusso d’acqua Alohomora : apre porte e finestre chiuse a chiave

: apre porte e finestre chiuse a chiave Arresto Momentum : rallenta la velocità di movimento degli oggetti

: rallenta la velocità di movimento degli oggetti Confringo : fa esplodere un determinato oggetto

: fa esplodere un determinato oggetto Depulso : spinge via gli oggetti

: spinge via gli oggetti Descendo : fa cadere oggetti o persone

: fa cadere oggetti o persone Diffindo : taglia l’obiettivo dell’incantesimo

: taglia l’obiettivo dell’incantesimo Disillusione : fa diventare invisibile l’utilizzatore

: fa diventare invisibile l’utilizzatore Expelliarmus : disarma un avversario colpendo la sua bacchetta

: disarma un avversario colpendo la sua bacchetta Expulso: causa un’esplosione

Gli ultimi dodici | Hogwarts Legacy: la lista completa delle magie!

Chiudiamo la lista delle magie di Hogwarts Legacy con la seconda metà:

Flipendo : abbatte il bersagio

: abbatte il bersagio Finite : annulla gli effetti di altri incantesimi

: annulla gli effetti di altri incantesimi Glacius : un incantesimo di ghiaccio

: un incantesimo di ghiaccio Incendo : un incantesimo di fuoco

: un incantesimo di fuoco Lumos : crea una luce sulla punta della bacchetta

: crea una luce sulla punta della bacchetta Oppugno : lancia degli oggetti in attacco del bersaglio

: lancia degli oggetti in attacco del bersaglio Petrificus Totalus : paralizza un bersaglio

: paralizza un bersaglio Reducto : fa esplodere il bersaglio

: fa esplodere il bersaglio Reparo : ripara gli oggetti

: ripara gli oggetti Revelio : rivela eventuali segreti nascosti nell’area circostante

: rivela eventuali segreti nascosti nell’area circostante Stupeficium : fa perdere i sensi ai bersagli

: fa perdere i sensi ai bersagli Wingardium Leviosa: fa levitare gli oggetti

Le Maledizioni Senza Perdono | Hogwarts Legacy: la lista completa delle magie!

Infine, i le tre Maledizioni Senza Perdono sono le seguenti:

Avada Kedavra : uccide il bersaglio

: uccide il bersaglio Crucio : causa al bersaglio un dolore incoercibile

: causa al bersaglio un dolore incoercibile Imperio: permette all’utilizzatore di controllare un bersaglio

Si dice Leviosa, non Leviosà!

E questa era la lista completa delle magie che potrete utilizzare in Hogwarts Legacy. Fateci sapere se avete acquistato il gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!