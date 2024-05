DCU: tornerà il Deathstroke di Joe Manganiello?

Il Kevin Feige del DCU, James Gunn, ha confermato alle domande dei fan riguardo alla presenza e ai piani per il personaggio di Deathstroke nel DCU, Joe Manganiello potrebbe tornare e avere un ruolo importante

Il personaggio di Deathstroke è uno dei villain di Batman più amati e l’interpretazione di Joe Manganiello ai tempi del DCEU di Zack Snyder ha fatto innamorare ancora di più i fan del personaggio. Ma ora che le cose sono cambiate e che James Gunn è a capo del DCU, che piani ci sono per il personaggio e quante possibilità ci sono che torni Joe Manganiello? Il co-CEO del DCU e regista di Guardiani della Galassia ha risposto ad alcune domande dei fan sul progetto Teen Titans. Dopo la conferma dell’attrice per il ruolo di Supergirl, la sceneggiatrice Ana Nogueira è entrata a far parte anche del team creativo del film sul team composto da Robin, Cyborg, BB, Starfire e Raven e si vociferava che le riprese del film iniziassero alla fine del 2024. James Gunn ha smentito la cosa, ma ci sono piani per Deathstroke nel DCU.

Il ritorno del Deathstroke di Joe Manganiello nel DCU

Nonostante la riservatezza del co-CEO James Gunn, i fan gli hanno chiesto su Instagram di fare almeno un occhiolino se ci sono dei piani per il personaggio di Deathstroke. Gunn ha confermato con il suo occhiolino, ma senza dire altro. Joe Manganiello ha parlato del suo rapporto di amicizia con James Gunn, ricordando i tempi di quando c’era ancora il DCEU. Ai tempi l’attore aveva anche contribuito a scrivere le origini del personaggio per il film di The Batman, che inizialmente doveva essere diretto da Ben Affleck. Collegandosi al finale di Justice League, Slade Wilson avrebbe scoperto l’identità di Batman grazie a Lex Luthor e a quel punto sarebbe iniziata la guerra tra Batman e Deathstroke. Sulle origini di Deathstroke dovevano anche scriverci una graphic novel, cosa che purtroppo non è andata a buon fine e non ha visto l’attore coinvolto.

James Gunn è un mio amico, e io e James ne abbiamo parlato perché Jim Lee della DC Comics voleva che creassi una graphic novel basata sulla sceneggiatura che avevo scritto per il film sulle origini di Deathstroke che, quando stavano smantellando il DCEU, è finito anch’esso nel dimenticatoio. Jim l’aveva letta e voleva che diventasse una graphic novel, ma nessuno poteva assicurarmi che, se avesse attirato l’attenzione di registi e produttori, sarei stato coinvolto. Così ho dovuto lasciar perdere. James Gunn mi ha proprio detto: ‘Lascia perdere’.

Nonostante questo però, non è detto che James Gunn non richiami proprio il suo amico Joe Manganiello per interpretare di nuovo il personaggio. Voi che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere l’attore nei panni di Deathstroke? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

