Canon: i consigli per un San Valentino fotografico

San Valentino si avvicina e Canon suggerisce alcuni consigli per festeggiarlo in modo fotografico e realizzare delle perfette foto ricordo

San Valentino si avvicina e Canon vuole dare alcuni consigli per poterlo festeggiare in modo fotografico, sia con alcuni consigli utili per realizzare foto ricordo, sia con alcuni prodotti Canon che potrebbero essere il regalo perfetto.

Per quanto riguarda la fotografia di ritratto, c’è un punto fondamentale da ribadisce un punto fondamentale, ovvero che è possibile realizzare ritratti suggestivi con qualsiasi tipo di fotocamera, ma è necessario considerare variabili importanti come l’illuminazione.



San Valentino: i consigli di Canon per un ritratto perfetto

I ritratti notturni possono risultare difficoltosi, poiché spesso richiedono un flash per ottenere abbastanza luce. Se si ha in programma una cena romantic, è importante valutare la luce ambientale intorno al soggetto che può risultare molto atmosferica e quindi può valere la pena mantenerla nel tuo ritratto. In questo caso, una fotocamera mirrorless full-frame come il modello Canon EOS RP consente una messa a fuoco automatica per scattare senza flash anche in condizioni di scarsa illuminazione come un appuntamento a lume di candele.

Per altre situazioni, bisogna fare attenzione anche a una illuminazione particolarmente intensa che potrebbe produrre ritratti con contrasto troppo elevato; mentre nei casi in cui il soggetto è retroilluminato da una luce solare intensa, un flash può essere d’aiuto perché fotocamera cercherà di bilanciare il flash e la luce diurna per ottenere un’immagine ancora più di impatto in cui entrambi gli elementi, il soggetto e lo sfondo, sono illuminati in maniera ottimale.

La modalità automatica e controllo da remoto

Se utilizzi una modalità di scatto automatico puoi regolare rapidamente la luce grazie alla compensazione dell’esposizione: anche se il nome suona difficile, in realtà è un metodo pratico per schiarire o scurire il soggetto della foto. È particolarmente utile per acquisire le tonalità chiare della pelle senza che il soggetto appaia eccessivamente pallido, oppure per rendere più naturali le tonalità più scure. Questa impostazione è disponibile su quasi tutte le fotocamere Canon.

È importante fare in modo che il soggetto sia sempre coinvolto e a suo agio durante gli scatti. In questo modo si ottengono ritratti più spontanei. Molte fotocamere Canon possono essere controllate a distanza con il tuo smartphone tramite Wi-Fi grazie all’app Canon Camera Connect. Potrai posizionare la fotocamera su una superficie e usare lo smartphone per vedere l’immagine e scattare nel momento giusto. Utilizzare questa tecnica può aiutare il tuo soggetto a rilassarsi, dal momento che non lo guardi direttamente.

Per aggiungere impatto ai ritratti si può giocare sulla prospettiva, chiedendo al soggetto di volgere lo sguardo lontano, in un punto all’interno dell’inquadratura o a distanza. In alternativa, perché non provare a immortalare il soggetto dall’alto utilizzando le scale di casa? Possiamo essere creativi infrangendo le regole della composizione e riempiendo completamente il centro dell’inquadratura con il soggetto, oppure creando un effetto particolare con la retroilluminazione o le ombre.

Canon: le fotocamere idea regalo perfetto per San Valentino

Non mancano anche i consigli per acquistare il regalo perfetto per San Valentino, ovvero una fotocamera mirrorless R, tra le tante più maneggevoli e versatili di Canon e anche delle stampanti perfette per i più giovani.

Canon EOS R10 è la una fotocamera davvero versatile da portare ovunque.Un perfetto strumento ibrido per creare contenuti e per esprimere la propria creatività. La fotocamera EOS R10 è in grado di riconoscere persone, veicoli e animali, come gatti, cani e uccelli, inseguendoli in qualsiasi punto del fotogramma così da mantenere perfettamente a fuoco anche i soggetti in movimento rapido. Quando si fotografano le persone, Canon EOS R10 si concentra sugli occhi del soggetto, lo “specchio all’anima”. Inoltre, la fotocamera EOS R10 consente di realizzare straordinarie riprese video 4K.

Canon EOS RP è piccola, leggera e intuitiva per scatenare al massimo la creatività in movimento. Unisce la potenza della tecnologia mirrorless full-frame alla leggerezza e la maneggevolezza di un corpo della serie EOS R, per aiutarti a portare la tua fotografia a un nuovo livello. Dotata di comoda ed elegante impugnatura EOS, il touch screen orientabile ad alta risoluzione e il mirino elettronico OLED garantiscono nuovi standard di maneggevolezza. Il Bluetooth e il Wi-Fi consentono di abbinare facilmente il tuo smartphone o tablet per un utilizzo migliore, come il controllo da remoto

Canon SELPHY Square QX10 è la stampante fotografica da portare anche in viaggio, pratica ed elegante che consente di stampare foto istantanee in formato quadrato dai colori vivaci e brillanti, direttamente da uno smartphone o un tablet tramite connettività Wi-Fi e alla veloce ricarica USB. Che sia per condividere gli scatti con gli amici o per creare un album di famiglia, questa stampante compatta è perfetta per ogni “attacco di ispirazione”.

Canon Zoemini S2 – L’innovativa 2-in-1 (fotocamera + stampante istantanea) ideale per i più giovani. Il regalo perfetto dalle dimensioni tascabili per chi ama divertirsi stampando i propri ricordi fotografici in qualsiasi momento e situazione. Progettato per le persone che desiderano scattare, personalizzare e stampare in mobilità. Canon Zoemini S2 coniuga l’innovativo editing in-app e la stampa con divertenti opzioni di scatto per offrire il meglio nel settore delle fotocamere istantanee. Leggera e compatta, è disponibile in colorazioni alla moda da abbinare all’outfit personale.