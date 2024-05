SBS: la rivoluzione tecnologica al The Next 2024

Nella quinta edizione di The Next del 2024, l’azienda SBS celebra trent’anni di innovazione introducendo nuove linee di prodotti “core” per soddisfare sia i tech addicted che i consumatori tradizionali

The Next, l’evento principale organizzato da SBS, si terrà presso l’SBS Café e durerà fino al 29 maggio. Raggiungendo la sua quinta edizione e affermandosi come un appuntamento fondamentale per il settore commerciale e i media di settore. Quest’anno si attende una partecipazione eccezionale, con oltre cento ospiti previsti. Inoltre, saranno presenti più di quattrocento tra i principali top manager del retail a livello internazionale. Un’opportunità unica per fare networking e aggiornarsi sulle ultime tendenze del settore.

Dettagli sul The Next 2024 di SBS

Tecnologie, innovazioni, collaborazioni: ecco la nuova frontiera degli accessori per smartphone. SBS ha annunciato un importante avanzamento nella collaborazione con D3O, un marchio di fama internazionale per la protezione contro gli impatti. Questo partenariato si concretizza nell’espansione della gamma di prodotti realizzati con l’innovativo materiale D3O, offrendo una protezione avanzata per i dispositivi mobili.

La collaborazione si estende anche ai servizi FAST SKIN, con l’introduzione di una nuova pellicola protettiva progettata per massima durabilità e assorbimento degli urti. Utilizzando la tecnologia D3O Impact Additives. Importanti novità anche nel settore del trade-in con Piceasoft, azienda finlandese leader nelle soluzioni per il ciclo di vita dei dispositivi mobili. L’obiettivo è migliorare l’esperienza dei consumatori nella gestione dei loro dispositivi mobili e facilitare i negozi che offrono servizi di trade-in e ritiro dell’usato.

Sul fronte tecnologico, SBS si distingue con innovazioni nel mondo della ricarica e dell’energia. Il lancio del nuovo standard Qi2, per cui SBS ha recentemente ottenuto la certificazione, rappresenta un avanzamento in termini di efficienza e velocità di ricarica. SBS presenta anche una nuova linea di Power Bank e caricabatterie da muro con schermo LCD integrato, dotati della tecnologia Power Control. Gli schermi LCD mostrano la carica residua nei Power Bank e la potenza erogata nei caricabatterie da muro, offrendo soluzioni pratiche per la gestione dell’energia.

Soluzioni versatili nel mondo dei supporti per dispositivi mobili

Nel campo dei supporti per dispositivi mobili, la collezione Lock Pro rivoluziona l’esperienza utente con il suo design versatile e il meccanismo di aggancio brevettato. Ideale per biciclette, monopattini, moto e auto. Include cover compatibili, adattatori universali e supporti per diverse superfici. In ambito audio e multimedia, il rilancio di Music Hero e le novità estive con JAZ, presentate a Barcellona, segnano un ritorno sul mercato con forza.

La strategia multi-brand di SBS permette di diversificare il portafoglio prodotti per raggiungere differenti segmenti di mercato. Ogni marchio ha una propria identità e target: SBS per gli accessori di elettronica di consumo, PURO per il mondo Apple, JAZ per accessori audio premium, case&me per accessori funzionali e lifestyle. Ed ancora: WEWATER per bottiglie e tumbler da viaggio, doodroo per notetakers e artisti, EKON e HIMAGE per accessori premium di elettronica di consumo domestica. Questa diversificazione soddisfa le diverse esigenze dei consumatori, mantenendo alta la qualità in ogni segmento.

Per gli utenti iPhone, Puro offre una vasta gamma di accessori compatibili con la tecnologia MagSafe, inclusi custodie protettive, caricabatterie wireless, Power Bank e caricabatterie da auto, garantendo una ricarica rapida e intuitiva. Case&me presenta la Wooly Collection, accessori invernali che combinano stile e tecnologia: cappelli con microfono e auricolari wireless integrati, lacci per smartphone, guanti capacitivi e una sciarpa con tasca integrata. Per l’autunno-inverno c’è la Avenue Collection, con articoli casual in materiale soft-touch e resistente all’acqua. La collezione estiva 2024 include accessori per smartphone, borse multifunzionali e lacci universali dal design alla moda.

Le altre novità presentate al The Next 2024 di SBS

WEWATER, lanciato da SBS nel 2023, amplia la sua offerta con bottiglie e infusi per un’idratazione sana e gustosa. Le bottiglie ergonomiche e gli infusi naturali offrono un’alternativa salutare alle bevande zuccherate. Il marchio doodroo offre pellicole protettive effetto carta per iPad e Privacy Screen Protector per Laptop con installazione magnetica, migliorando l’esperienza digitale di studenti, insegnanti, designer e artisti.

EKON e HIMAGE arricchiscono l’offerta di accessori di elettronica di consumo domestica con antenne ad alte prestazioni e prodotti per la pulizia degli schermi e dei dispositivi elettronici. The Next è un’occasione per SBS di far vivere l’azienda ai visitatori e ai partner, condividendo idee, progetti e celebrando i 30 anni di attività, trasformando ogni sfida in un’opportunità di crescita.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità del The Next 2024? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).