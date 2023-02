In questa guida riguardante Hogwarts Legacy scopriremo come scegliere la bacchetta per iniziare al meglio la nostra avventura nel castello

Il nuovo titolo creato dagli sviluppatori di Avalanche Software sta per vedere ormai l’alba. Sebbene la finestra di lancio sia fissata per il 10 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, molti possono già giocare da oggi, grazie all’accesso anticipato riservato per i possessori della versione Deluxe. Una delle scelte più importanti per un mago è quella relativa alla sua “arma” che lo accompagnerà per il resto della sua avventura. Scopriamo quindi come scegliere la nostra bacchetta su Hogwarts Legacy.

Come scegliere la bacchetta su Hogwarts Legacy?

“È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter.” Con queste parole Olivander spiegava quello che è un processo alquanto criptico e difficile da capire ad un giovane mago come Harry all’epoca. Proprio per rimanere fedeli a questo modus operandi, gli sviluppatori hanno deciso di non far scegliere la bacchetta ai giocatori. O meglio, saremo in grado di visitare un produttore di bacchette, proprio come è stato per Harry nel primo libro della saga, ma non ci saranno proposte alcune bacchette fra le quali scegliere.

Questo non implica però che tutti i giocatori avranno la stessa bacchetta! Sebbene non si possa scegliere fra diversi modelli, possiamo far sì che un tipo di bacchetta scelga noi. Questo processo si svolge attraverso un breve quiz che ci restituirà come risultato una bacchetta caratterizzata da un tipo specifico di legno, da un nucleo particolare e altre proprietà come la lunghezza e la flessibilità. Una volta ottenuta, potrete utilizzarla nel gioco. Vediamo tutti i passaggi da realizzare per avere la vostra bacchetta in game.

Andate su Wizarding World , il fan club ufficiale di Harry Potter, e accedete al vostro account o createne uno nuovo

, il fan club ufficiale di Harry Potter, e accedete al vostro account o createne uno nuovo Andate sulla scheda Hogwarts Sorting e rispondete al quiz per essere smistati in una delle quattro Case

e rispondete al quiz per essere Adesso sarete in grado di rispondere al quiz relativo alla bacchetta , per scoprire quale modello si addice alla vostra personalità

, per scoprire quale modello si addice alla vostra personalità Una volta completato sarà visualizzato sullo schermo un codice di 8 cifre che dovrete copiare

Andate su WB Games, accedete o create un nuovo profilo e incollate il codice ricevuto precedentemente

Una volta completati tutti questi passaggi, avrete collegato con successo i due profili. Quando avrete finalmente in mano il titolo, accedete al gioco utilizzando lo stesso account WB Games che avete selezionato precedentemente. In questo modo, una volta che visiterete il produttore di bacchette, vi sarà data la vostra bacchetta personale. Inoltre, collegando i due profili, verrete smistati automaticamente nella vostra Casa e riceverete degli oggetti in game che vi permetteranno di “vivere con stile” la vostra avventura.

Per questa breve guida è ormai tutto. Cosa ne pensate del nuovo titolo di Avalanche Software? Fateci sapere la vostra nei commenti.