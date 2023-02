Scopriamo insieme, in questa breve guida, la lista trofei completa di Hogwarts Legacy, il titolo dedicato al franchise di Harry Potter pubblicato da Warner Bros in arrivo il prossimo 10 febbraio

Ormai ci siamo: dopo un ottimo gennaio che ha visto uscire One Piece Odyssey, Forspoken e Dead Space Remake, finalmente abbiamo scavalcato a febbraio. Il primo, grande titolo su cui metteremo le mani tutti quanti è Hogwarts Legacy, titolo di Avalanche Software e Warner Bros in arrivo il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X | S (dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch). Un RPG dedicato al magico franchise di Harry Potter, in cui potremo esplorare la meravigliosa accademia circa cento anni prima gli eventi che hanno per protagonista il giovane mago (the boy who lived). Un titolo prettamente dedicato ai fan, ovviamente, ma che sembra essere promettente anche per chi ha raramente approcciato quel mondo. Recentemente è stata svelata la lista trofei del gioco, vediamola insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Hogwarts Legacy consta di 46 statuette totali, di cui 28 di bronzo, 15 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Hogwarts Legacy. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Hogwarts Legacy: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Tanto di cappello : Completa l’introduzione e la Cerimonia dello Smistamento.

: Completa l’introduzione e la Cerimonia dello Smistamento. La pura ambizione : Trova la Sala delle Mappe giocando come Serpeverde.

: Trova la Sala delle Mappe giocando come Serpeverde. Chi poi nell’impegno trovava diletto : Trova la Sala delle Mappe giocando come Tassorosso.

: Trova la Sala delle Mappe giocando come Tassorosso. Grifondoro il coraggio cercava : Trova la Sala delle Mappe giocando come Grifondoro.

: Trova la Sala delle Mappe giocando come Grifondoro. Svegli e pronti di mente : Trova la Sala delle Mappe giocando come Corvonero.

: Trova la Sala delle Mappe giocando come Corvonero. Primo della classe : Frequenta la tua prima lezione.

: Frequenta la tua prima lezione. Trollando : Sopravvivi all’attacco del troll a Hogsmeade.

: Sopravvivi all’attacco del troll a Hogsmeade. Opera d’arte : Incontra Charles Rookwood nella Sala delle Mappe.

: Incontra Charles Rookwood nella Sala delle Mappe. Un Graphorn grazioso : Doma il Signore delle Rive.

: Doma il Signore delle Rive. Colui che non dimentica : Guarda tutti i ricordi dei Pensatoi.

: Guarda tutti i ricordi dei Pensatoi. Un dono mortale : Brandisci un dono della Morte.

: Brandisci un dono della Morte. La gazzella vendicativa : Completa la storia di Natsai Onai.

: Completa la storia di Natsai Onai. Difensore di draghi : Salva un drago.

: Salva un drago. Amici animali: Completa la storia di Poppy Sweeting.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Hogwarts Legacy: svelata la lista trofei completa!

Concludiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Affari di famiglia : Completa la storia di Sebastian Sallow.

: Completa la storia di Sebastian Sallow. Sfida accettata : Completa tutti i livelli di una sfida.

: Completa tutti i livelli di una sfida. Potere antico : Invoca la Magia antica per la prima volta.

: Invoca la Magia antica per la prima volta. Telaio magico : Potenzia un pezzo di equipaggiamento.

: Potenzia un pezzo di equipaggiamento. La radice del problema : Stordisci 10 nemici diversi usando una Mandragola

: Stordisci 10 nemici diversi usando una Mandragola Talento da vendere : Usa 5 punti Talento.

: Usa 5 punti Talento. Camera con vista : Raggiungi il punto più alto del castello, lo studio sopra l’ufficio del Preside.

: Raggiungi il punto più alto del castello, lo studio sopra l’ufficio del Preside. Latte versato : Usa Flipendo 10 volte per capovolgere una o diverse mucche.

: Usa Flipendo 10 volte per capovolgere una o diverse mucche. Giro del mondo in Metropolvere : Sblocca tutte le Fiamme della Metropolvere.

: Sblocca tutte le Fiamme della Metropolvere. Segui le farfalle : Segui le farfalle verso un tesoro.

: Segui le farfalle verso un tesoro. Esploratore intrepido : Scopri tutte le tombe.

: Scopri tutte le tombe. Costeggiare la costa : Visita la Costa di Poidsear.

: Visita la Costa di Poidsear. Raccolta notturna : Trova tutte le statuette di Demiguise.

: Trova tutte le statuette di Demiguise. Oltre ogni previsione: Raggiungi una combo di 100.

I trofei d’argento | Hogwarts Legacy: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Risorgere dalle ceneri : Salva la fenice.

: Salva la fenice. Eroe di Hogwarts : Sconfiggi Ranrok.

: Sconfiggi Ranrok. Spiccare il volo : Batti il record di Imelda in tutte le gare di scopa.

: Batti il record di Imelda in tutte le gare di scopa. Il buon samaritano : Completa tutte le missioni secondarie.

: Completa tutte le missioni secondarie. Edizione da collezione : Completa tutte le collezioni.

: Completa tutte le collezioni. Amante degli animali : Fai nascere ogni tipo di animale.

: Fai nascere ogni tipo di animale. Pozionante professionista : Prepara ogni tipo di pozione.

: Prepara ogni tipo di pozione. Mettere radici : Coltiva ogni tipo di pianta.

: Coltiva ogni tipo di pianta. Equipaggiamento incantevole : Potenzia un pezzo di equipaggiamento per 3 volte.

: Potenzia un pezzo di equipaggiamento per 3 volte. Mani bucate : Usa tutti i punti Talento.

: Usa tutti i punti Talento. Accetta la sfida : Sconfiggi nemici in tutte le arene di combattimento.

: Sconfiggi nemici in tutte le arene di combattimento. Per la barba di Merlino : Completa tutte le Prove di Merlino.

: Completa tutte le Prove di Merlino. Il fine pietrifica i mezzi : Sconfiggi 50 nemici usando Petrificus Totalus.

: Sconfiggi 50 nemici usando Petrificus Totalus. Tocco finale : Usa la Magia antica su ogni nemico in gioco.

: Usa la Magia antica su ogni nemico in gioco. Magicamente io: Apprendi tutti gli incantesimi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Hogwarts Legacy: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con i due trofei d’oro:

La vittoria della conoscenza : Vinci la Coppa delle Case

: Vinci la Coppa delle Case Crisi di mezza età: Raggiungi il livello 40.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Hogwarts Legacy:

Trionfo dei trofei: Ottieni tutti gli altri Trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Hogwarts Legacy. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, se lo acquisterete o meno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!