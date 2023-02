In tanti si stanno chiedendo come avere i Twitch Drops in Hogwarts Legacy, niente paura ve lo sveliamo noi in questa guida

Hogwarts Legacy è uno dei titoli che sta più facendo parlare di se, il titolo di Avalanche Software è chiaramente il videogioco del momento, ma la domanda che tanti utenti si stanno ponendo è la seguente: come è possibile avere i Twitch Drops in Hogwarts Legacy? Beh, niente paura, in vostro soccorso arriviamo noi con questa utilissima guida. Vi ricordiamo tuttavia che sono presenti sul sito tantissime utili guide su questo nuovo fenomeno del momento videoludico.

Hogwarts Legacy: come avere i Twitch Drops

La primissima cosa da fare è collegare il vostro account Twitch al servizio Warner Bros. Games, niente di più semplice. Dovrete infatti dapprima creare un account Warner Bros. Games e successivamente, una volta entrati nell’account, collegare il vostro account Twitch inserendo i dati richiesti. Una volta fatto questo passaggio è essenziale che andiate nel vostro account Twitch ed assicuratevi di avere i drop abilitati.

Ora che gli account sono collegati non dovrete far altro che guardare le live streaming di un content creator che sta trasmettendo Hogwarts Legacy per un determinato periodo di tempo, questo vi permetterà di sbloccare alcuni contenuti estetici al momento non ottenibili in alcun altro modo.

Ora che abbiamo visto come collegare gli account e come avere i drop su Hogwarts Legacy, andiamo a dare un occhiata a quali oggetti cosmetici saranno sbloccabili e il tempo necessario per l’ottenimento degli stessi. Come abbiamo già anticipato dovrete guardare un qualsiasi streamer che sta trasmettendo il videogioco in questione. Il primo drop interessante è possibile ottenerlo seguendo per 20 minuti una live su Hogwart Legacy sul canale Twitch ufficiale di Avalanche Software, dal quale potete ottenere il mantello di Merlino.

Andando con ordine gli oggetti sbloccabili verranno rilasciati ogni 30, 60, 90 e 120 minuti, e le ricompense saranno le seguenti:

Occhiali a occhio di Drago Argento

Berretto da garzone

Sciarpa rossa con saette

Completo di color lillà

Questo è tutto… per ora

In questo articolo abbiamo visto come avere i Twitch Drops in Hogwarts Legacy