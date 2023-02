A ridosso dell’uscita gran parte dell’utenza ha il terrore di come girerà Hogwarts Legacy su Personal Computer, niente paura poiché in questa nostra guida mostreremo le migliori impostazioni per giocarlo al meglio sul vostro PC

Probabilmente molti di voi si staranno chiedendo quali sono in Hogwarts Legacy le migliori impostazioni su PC per giocare al meglio, questo per rendere il gioco più fluido e non finire vittime di drastici cali di framerate. Avete avuto problemi nel far girare il videogioco di Warner Bros. Interactive Entertainent? In alcune aree specifiche con gran mole di poligoni ed effetti particellari il gioco potrebbe avere dei cali di prestazione su PC.

Hogwarts Legacy: migliori impostazioni PC

Purtroppo queste problematiche possono essere molto fastidiose, e rendere la sessione di gioco particolarmente fastidiosa e poco gratificante. Ci viene in aiuto uno strumento integrato di benchmark presente in Hogwart Legacy, tuttavia non è totalmente in grado di fornire impostazioni davvero ottimali. Per questo abbiamo sentito il bisogno di venire in vostro soccorso e mostrarvi in questa guida le migliori impostazioni per giocare al meglio Hogwarts Legacy su PC. Con queste impostazioni limiterete al minimo il lag e soprattutto i fastidiosissimi cali di framerate.

A seguire vedremo le impostazioni ottimali per la maggior parte dei PC in circolazione, tuttavia è altresì giusto anticiparvi che non esistono impostazioni perfette al 100% per ogni PC. In alcuni casi sarà essenziale variare qualche impostazioni a seconda della componentistica di cui gode il vostro Personal Computer, al fine di trovare un equilibrio perfetto. Partendo da questa base il vostro compito dovrebbe essere semplificato.

Video e grafica – Hogwarts Legacy: migliori impostazioni PC

A seguire andremo a vedere le impostazioni video e le impostazioni grafiche migliori, iniziando dalle prime. Anche in questo caso stiamo parlando di impostazioni base da cui partire, che potreste variare a seconda della componentistica del vostro PC.

Modalità finestra: schermo intero con finestra

Tipo di upscaling: Nvidia DLSS (se la tua GPU lo supporta)

Modalità Upscaling: Nvidia DLSS Auto (se la tua GPU lo supporta)

Generazione frame: On (se supportato)

Nvidia Riflessi a bassa latenza: On (se la tua GPU lo supporta)

VSync: disattivato

Limite fps: senza limiti

Effetto sfocatura di movimento: disattivato

Qualità – Hogwarts Legacy: migliori impostazioni PC

Ora un elenco del grado di qualità che ci conviene andare ad applicare:

Qualità degli effetti: alta

Qualità materiale: alta

Qualità della nebbia: media

Qualità del cielo: media

Qualità del fogliame: media

Qualità post-elaborazione: alta

Qualità delle ombre: media

Qualità texture: alta

Distanza visiva: media

Qualità della popolazione: alta

Riflessi ray tracing: disattivati

Ombre ray tracing: disattivate

Occlusione ambientale con ray tracing: disattivata

Non ci resta che augurarvi “buon gioco”

Questo è quanto, in questa guida siete riusciti a farvi un idea su Hogwarts Legacy e di quali possano essere le migliori impostazioni PC per poter godervi questo titolo senza problemi, o quasi. Non possiamo che consigliarvi di tenere sempre d’occhio il sito di tuttoteK, dove è possibile trovare interessantissime guide su Hogwarts Lecagy (e non solo), e se avete voglia di acquistare questo titolo fate un salto su Kinguin dove è possibile farlo vostro ad un prezzo decisamente scontato.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è in uscita per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S il 10 febbraio 2023, a seguire il 4 aprile 2023 avremo le versioni PlayStation 4 ed Xbox One, e per finire il 25 luglio 2023 arriverà la versione Nintendo Switch.