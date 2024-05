Le prime scelte: esplorare i casinò più affidabili e rispettati in Italia

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, a quali casinò è meglio affidarsi sul nostro suolo: in Italia il gioco d’azzardo è in vertiginoso aumento, bisogna sapersi orientare

Stando ai numeri raccolti durante l’indagine Nomisma, le attività legate al gioco d’azzardo e alle scommesse sportive in Italia sono in vertiginoso aumento. La crescita esponenziale del trend è dovuta principalmente alle piattaforme da gioco di nuova generazione, sempre più facili da utilizzare e ricche di offerte vantaggiose.

Non è un caso, infatti, che il mercato iGaming sia diventato un ambiente estremamente competitivo, e ogni portale cerca di smarcarsi dalla concorrenza offrendo servizi sempre più attraenti. Ma lo sviluppo delle moderne piattaforme di gioco è sufficiente per giustificare il grande boom che sta vivendo l’intera industria? E, soprattutto, come possono i giocatori inesperti orientarsi all’interno del mare magnum di siti e piattaforme attualmente operative?

Un fenomeno in ascesa

Com’è possibile che una forma d’intrattenimento dedicata a una nicchia di persone e appassionati, oggi, continui a ottenere nuovi giocatori e a spopolare così tanto? Questa domanda, che molti ogni giorno si pongono, parte da un preconcetto sbagliato. Questa tipologia di giochi ha sempre goduto di un buon apprezzamento, tanto in Italia quanto nel resto del mondo. L’enorme differenza con il passato sta semplicemente nell’accessibilità.

Con l’avvento delle tantissime piattaforme online, come ad esempio il Casinò online 18bet e tante altre, non sono più le persone a recarsi al casinò ma è anzi il casinò a raggiungerle. Fino a qualche anno fa per giocare alla roulette, al poker, o qualsiasi altro gioco era necessario spostarsi in Italia e nel mondo, visitando luoghi come il Casinò di Venezia, quello di Monte Carlo, e così via.

Con il tempo, inoltre, molti dei tabù che prima circolavano attorno al gioco d’azzardo sono ormai definitivamente crollati. Se in passato, infatti, il gioco d’azzardo era percepito come un’attività pericolosa e strettamente legata a problematiche economiche, piazzare una scommessa o partecipare ad un tavolo di poker oggi può essere un mero hobby, coltivato occasionalmente e con moderazione.

A dare una spinta al settore del gioco hanno contribuito anche i popolarissimi siti per le scommesse sportive. In tantissimi, tra una partita e un’altra si divertono a scommettere sull’esito di una competizione. Spesso cambiando persino le puntate a gara in corso, come sicuramente sarà accaduto quando Max Verstappen non ha potuto competere per la vittoria del Gran Premio d’Australia che ha poi visto vincere il ferrarista Carlos Sainz.

Come stabilire se un Casinò è affidabile

Per comprendere se una piattaforma per il gioco d’azzardo sia da considerarsi affidabile o meno, è sufficiente prendere in analisi alcuni aspetti specifici. Non sempre questi punti possono rappresentare un’indicazione infallibile, ma nel loro insieme possono di gran lunga dare una mano.

La licenza: In primis un giocatore, sia novizio che esperto, deve valutare che tipologia di licenza da gioco può vantare una piattaforma. La certificazione ADM, ex AAMS, è quella rilasciata dallo Stato italiano, ma sono comunque riconosciute dal nostro Governo anche quelle straniere come Curacao, Regno Unito o Cipro;

La sicurezza: È sempre bene controllare quali sistemi di sicurezza vengano adoperati dal sito per crittografare i dati di gioco e, soprattutto, le credenziali salvate. A tal proposito, può essere utile consultare attentamente i Termini e Condizioni della piattaforma interessata;

Metodi di pagamento: Avere tanti metodi di pagamento significa che il sito collabora con tantissimi sistemi e aziende certificate.

Assistenza clienti: Un punto a favore è sicuramente la presenza di un’assistenza clienti disponibile 24/7 e soprattutto che parli la nostra lingua.

Informarsi sempre

È bene che i giocatori siano sempre consapevoli di quello che stanno facendo quando si iscrivono su una piattaforma per il gioco d’azzardo. In primis va ricordato che si sta parlando un semplice hobby praticato con moderazione. Inoltre è bene specificare che sul web esistono tantissimi siti che raccolgono recensioni su qualsiasi cosa, dunque consigliamo una ricerca per poter sfatare almeno i dubbi superficiali.