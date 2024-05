Silent Hill 2: confermato il secondo showcase “Transmission” per il remake

A poco più di quarantott’ore dalle agognate conferme: abbiamo un secondo “Transmission”, lo showcase per il remake di Silent Hill 2

Era sicuro che Jeff Grubb dovesse pur aver ragione su qualcosa, e se non è stato uno State of Play vero e proprio almeno sappiamo che il remake di Silent Hill 2 avrà uno showcase dedicato, nello specifico una nuova “Transmission”. Naturalmente la seconda stesura, appropriatamente nel tam tam della stampa di settore tanto quanto le nuove mani di vernice per la storica rivale Resident Evil, non sarà la sola protagonista. Nel calderone horror di Konami sono infatti previsti i videogiochi effettivi Townfall ed F, nonché il “video interattivo” Ascension. Recentemente abbiamo visto su PS5 l’antipasto gratuito The Short Message, sebbene a discapito dell’omaggio non abbia per forza dimostrato la buona fede di Konami nei confronti della saga stando alle varie recensioni.

Il remake di SH 2 e molto altro: cosa aspettarci dallo showcase Silent Hill Transmission?

Silent Hill Transmission Announced for May 30 https://t.co/IQzHs3Ha0y pic.twitter.com/s30TikSdKU — GamingBolt (@GamingBoltTweet) May 28, 2024

Come vedete qui sopra, lo showcase Transmission offrirà novità sul remake di Silent Hill 2 e molto altro dopodomani, giovedì 30 maggio alle sette di sera, orario della costa est. Per noi questo si tradurrà nella fascia oraria più “horror” dell’una di notte di venerdì 31. In quanto al film in arrivo, di cui potremmo avere novità nella medesima presentazione, il regista è lo stesso dell’adattamento del 2006, Christophe Gans. Jeremy Irvine di War Horse e Hannah Emily Anderson di Saw Legacy reciteranno nei panni rispettivi di James e Mary. L’appuntamento, per quanto ci riguarda, è fissato dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì: preparate il caffè per la maratona. Oppure della camomilla per andare a dormire, se Konami sa il fatto suo.

