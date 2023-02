In questa guida vi spiegheremo come fare a cambiare l’aspetto del vostro protagonista in Hogwarts Legacy, il nuovo titolo di Avalanche Software e Warner Bros

Di sicuro non vedrete l’ora di iniziare la vostra avventura su Hogwarts Legacy, il nuovo titolo di Avalanche Software e Warner Bros, ma in questi casi la troppa fretta potrebbe portare a delle spiacevoli conseguenze. Alcuni giocatori troppo impazienti infatti potrebbero passare troppo poco tempo nell’editor del personaggio, ritrovandosi così con un protagonista di cui non sono soddisfatti. Per fortuna però in Hogwarts Legacy è possibile cambiare l’aspetto del vostro personaggio abbastanza facilmente e in questa guida vi spiegheremo come fare.

Non tutto è modificabile – Hogwarts Legacy: come cambiare aspetto

Anche se in Hogwarts Legacy avrete la possibilità di cambiare l’aspetto del vostro protagonista molto presto, purtroppo ci sono alcuni elementi che non si possono modificare. Nello specifico non potrete modificare la forma del volto, la voce e il colore della pelle. Se siete insoddisfatti di una di queste caratteristiche purtroppo non vi resta altro da fare che imparare a sopportarle oppure creare un nuovo PG e ricominciare da zero la partita.

Trucco e parrucco – Hogwarts Legacy: come cambiare aspetto

A un certo punto durante la vostra avventura su Hogwarts Legacy riceverete una missione dalla professoressa Weasley che vi chiederà di andare a visitare Hogsmeade. Hogsmeade è una piccola cittadina popolata solamente da maghi e al suo interno potrete trovare un gran numero di negozi.

Una volta raggiunto questo luogo avrete il tempo di esplorare e dare un’occhiata a tutti i locali del villaggio ma, se siete ansiosi di cambiare aspetto, allora dovrete dirigervi subito all’emporio di Madam Snelling. In questa boutique, indicata sulla mappa da un paio di forbici, avrete finalmente la possibilità di modificare l’estetica del vostro protagonista in cambio di qualche moneta d’oro. Qui di seguito potrete trovare un elenco con tutte le caratteristiche che potrete modificare nell’emporio di Madam Snelling:

Taglio di capelli

Colore dei capelli

Carnagione

Lentiggini

Nei

Cicatrici

Segni

Colore degli occhi

Colore delle sopracciglia

Forma delle sopracciglia

Come nuovi

Qui si conclude la nostra guida su come cambiare aspetto in Hogwarts Legacy. Adesso non vi resta altro da fare che andare all’emporio di Madam Snelling e cambiare il vostro stile come più preferite. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle altre guide presenti sul nostro sito:

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PC, PS5 e Xbox Series X | S, dal 4 aprile per Xbox One e PS4, e dal 25 luglio per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.