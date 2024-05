Sistema fotovoltaico: tavolini da bar trasformati in caricatori per dispositivi mobili

È arrivato un nuovo sistema fotovoltaico, che trasforma i tavolini dei bar in stazioni di ricarica per dispositivi mobili

Stiamo sorseggiando un caffè al bar, mentre il nostro smartphone si ricarica, senza bisogno di prese elettriche o cavi ingombranti. Non è una visione futuristica, ma realtà grazie a un nuovo sistema fotovoltaico nato dall’ingegno di Jérôme Dufaur-Dessus, ingegnere francese. Il nome del sistema è Solar Top Charge. Integrando piccoli pannelli solari direttamente nei tavolini dei locali pubblici, li trasforma in pratiche stazioni di ricarica per dispositivi mobili. I pannelli, nonostante le dimensioni ridotte, sono in grado di catturare la luce solare e convertirla in energia elettrica sufficiente per alimentare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. Una delle caratteristiche più interessanti del Solar Top Charge è la sua versatilità. I pannelli solari sono progettati per funzionare anche in condizioni di luce non ottimali, come all’interno di bar e ristoranti.

Nuovo sistema fotovoltaico: un passo avanti verso un futuro più sostenibile

Questa tecnologia rappresenta un passo avanti importante verso un futuro più sostenibile, in cui la ricarica dei dispositivi mobili può avvenire in modo ecologico e senza sprechi di energia. I tavolini dotati di Solar Top Charge non solo offrono un servizio aggiuntivo ai clienti, ma contribuiscono anche a ridurre l’impatto ambientale dei locali pubblici. L’inventore ha spiegato che l’idea è nata dalla crescente domanda di soluzioni di ricarica pratiche ed ecologiche nel settore della ristorazione. L’ingegnere Dufaur-Dessus ha affermato:

I clienti sono sempre più attenti all’ambiente e cercano modi per ridurre il loro impatto ecologico. Il Solar Top Charge offre una risposta concreta a questa esigenza, consentendo ai clienti di ricaricare i loro dispositivi in modo sostenibile mentre si godono il loro tempo libero.

Il progetto ha già suscitato l’interesse di investitori e imprenditori, che vedono questo nuovo sistema fotovoltaico come grande opportunità di business. Dufaur-Dessus sta valutando diverse opzioni per la commercializzazione del Solar Top Charge, tra cui la vendita diretta ai locali pubblici e la concessione di licenze ai produttori di mobili. L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere il Solar Top Charge uno standard nei bar e ristoranti di tutto il mondo, contribuendo così a diffondere una cultura della sostenibilità e dell’efficienza energetica.

