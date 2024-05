Il ritorno di Briatore in F1: obiettivo rinascita Alpine

Il manager italiano Flavio Briatore è pronto a tornare sulle piste di F1 collaborando con il team dell’Alpine dove ricoprirà il ruolo di supervisore in vista del 2026

Flavio Briatore ha detto sì al team principal di Alpine Bruno Famin in veste di supervisore della scuderia con base a Enstone. Briatore ha l’arduo compito di risollevare le fortune della scuderia Alpine a partire dal 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Briatore è già al lavoro per rafforzare il team francese e riportarlo alla competitività. Come supervisore, Briatore avrà il compito di monitorare e fornire consulenza strategica al team, ma senza coinvolgimento diretto nell’attività in pista. Questa nuova veste potrebbe permettergli di portare la sua esperienza e le sue competenze manageriali al servizio della scuderia francese.

Briatore-Alpine: il manager italiano ritorna in F1

Il suo ritorno è un evento significativo, considerando il suo passato nel mondo della Formula 1. Briatore lasciò l’ambiente nel settembre 2009 a seguito dello scandalo Piquet, nel quale fu accusato di aver ordinato al suo pilota Nelson Piquet Jr. di causare un incidente al Gran Premio di Singapore 2008 per favorire Fernando Alonso. Inizialmente radiato dalla Formula 1, Briatore fu successivamente assolto dalle accuse. Con la Renault Briatore vinse ben 4 titoli mondiali (2 piloti e 2 costruttori) prima della sua uscita dal motorsport.

Il team principal Bruno Famin ha recentemente ingaggiato l’ex ingegnere e capo dell’aerodinamica di Ferrari e McLaren, David Sanchez, nel tentativo di rafforzare il team e riportarlo al successo. Tuttavia, il colpo più eclatante potrebbe quasi sicuramente essere il ritorno di Flavio Briatore, una figura leggendaria nel mondo della Formula 1, noto per i successi ottenuti con Benetton e Renault insieme a piloti del calibro di Michael Schumacher e Fernando Alonso.

Nell’attesa di capire se Briatore riuscirà a risollevare le sorti dell’Alpine continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e non solo!