David Lynch stuzzica i fan: a breve l’annuncio di un nuovo film?

Un annuncio breve di venti secondi, ma che è bastato a entusiasmare i fan: David Lynch girerà un nuovo film? Scopriamolo

David Lynch: nuovo film in vista? Il maestro del surrealismo cinematografico ha di recente riacceso l’entusiasmo tra i suoi fan. Il regista ha infatti annunciato un nuovo progetto cinematografico con un breve video teaser di venti secondi. Durante il video, Lynch ha promesso una grande rivelazione fra qualche giorno, dicendo enigmaticamente: “Signore e signori, è in arrivo qualcosa… che potrete vedere e sentire“. Questa notizia ha subito acceso la curiosità del pubblico, soprattutto perché il regista non pubblicava nuovi aggiornamenti da parecchio tempo. Lo scorso mese, Lynch aveva svelato che la sua proposta per una serie animata chiamata ‘Snootworld’ era stata respinta da Netflix. L’idea di ‘Snootworld’, nata oltre due decenni fa, era stata sviluppata insieme a Caroline Thompson, nota per le sue collaborazioni con Tim Burton in progetti celebri come The Nightmare Before Christmas e Edward mani di forbice. Nonostante il rifiuto di Netflix, l’annuncio misterioso di Lynch potrebbe suggerire che il progetto vedrà la luce con il supporto di nuovi finanziatori.

David Lynch nuovo film: un enigma ancora da svelare

La storia di Snootworld deriva da una serie di disegni creati da Lynch. Da questi è emersa una narrazione che è andata poi via via sviluppandosi con la Thompson in una vera e propria sceneggiatura. Anche se la piattaforma di streaming ha rifiutato la proposta, Lynch non ha perso la speranza e ha continuato a cercare delle opportunità per realizzare la sua visione. Sebbene non sia chiaro se l’annuncio, previsto il 5 giugno, riguarderà proprio Snootworld o un progetto completamente nuovo, la possibilità che David Lynch giri un nuovo film ha già fatto sognare migliaia di appassionati.

Con la sua capacità unica di trasportare il pubblico in mondi surreali e onirici, qualsiasi progetto del regista promette di essere una straordinaria esperienza cinematografica. Non resta che aspettare pochi giorni per scoprire cosa ha in serbo la sua genialità. Il 5 giugno si sta avvicinando e con esso, la promessa di un’esperienza unica griffata da questo grande regista.

