Porsche 911: l’era ibrida è iniziata

Anche la Porsche 911 si apre all’elettrificazione con il restyling della generazione 992, montando per la prima volta un sistema ibrido a bordo della nuova GTS. Questa innovazione segna una svolta storica per la celebre vettura, combinando le prestazioni classiche del motore boxer con la potenza e l’efficienza di un motore elettrico.

Dopo lunghe anticipazioni, la Porsche 911 entra ufficialmente nell’era dell’elettrificazione con il debutto della nuova Carrera GTS dotata del sistema T-Hybrid. Questo passo avanti è progettato per massimizzare le prestazioni mantenendo le emissioni contenute, un equilibrio che mantiene intatta l’essenza di questo modello iconico. Grazie all’esperienza di Porsche nel motorsport, l’elettrificazione del motore boxer avviene in modo innovativo. Il sistema T-Hybrid della nuova Carrera GTS sfrutta un turbocompressore elettrico per i gas di scarico, con un motore elettrico integrato che funge anche da generatore, fornendo fino a 11 kW (15 CV) di energia elettrica. Inoltre, un motore sincrono a magneti permanenti è integrato nella nuova trasmissione a doppia frizione (PDK) a otto rapporti, offrendo 41 kW e 150 Nm. Entrambi i motori elettrici sono abbinati a una batteria ad alto voltaggio leggera e compatta da 1,9 kWh con una tensione di 400 V.

Porsche 911: motore ibrido, design e interni

Il motore boxer da 3,6 litri rimane il cuore del sistema T-Hybrid, con miglioramenti come un alesaggio maggiorato e una corsa più lunga che portano a un aumento di cilindrata. Con una potenza del propulsore endotermico di 485 CV e 570 Nm di coppia, e un output complessivo del sistema che arriva fino a 541 CV e 610 Nm, la nuova 911 Carrera GTS offre prestazioni eccezionali. Con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi e una velocità massima di 312 km/h, si posiziona come una delle sportive più performanti sul mercato.

Anche il design della nuova Porsche 911 è stato rivisitato, con interventi stilistici che migliorano l’aerodinamica e conferiscono un aspetto più aggressivo. Le modifiche al paraurti, ai gruppi ottici e alle prese d’aria frontali contribuiscono a ottimizzare il flusso d’aria e a migliorare le prestazioni. Gli interni presentano un’ampia gamma di tecnologie e funzionalità, compreso un quadro strumenti digitale curvo da 12,6 pollici e un sistema di infotainment con funzionalità di connettività avanzate. Al centro della plancia si trova uno schermo ad alta risoluzione da 10,9 pollici, che supporta Apple CarPlay, l’assistente vocale Siri e servizi di streaming come Spotify e Apple Music, disponibili anche senza uno smartphone collegato.

Prezzi e versioni della nuova Porsche 911

La gamma Porsche 911 comprende le versioni Coupé e Cabriolet con trazione posteriore. La Carrera GTS è disponibile con trazione posteriore o integrale e nella variante Targa, tutte equipaggiate con il cambio a doppia frizione Porsche (PDK). Il prezzo parte da 133.686 euro per la Carrera, mentre la Carrera GTS Coupé parte da 177.518 euro. Le consegne della 911 Carrera sono previste a fine estate, mentre la GTS arriverà a fine 2024.

E voi che ne pensate di questa nuova Porsche 911 in versione ibrida? Se vi va lasciateci un commento qua sotto per dirci la vostra e continuate a seguirci come sempre, su tuttotek.it per non perdervi nulla dal mondo dei motori e non solo!