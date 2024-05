L’uso della sigaretta elettronica ha dei vantaggi

In questo articolo andremo a scoprire quali sono i vantaggi dell’uso della sigaretta elettronica, ecco tutti i dettagli

Anche se ne contengono meno, le sigarette elettroniche contengono comunque molti degli stessi veleni delle sigarette tradizionali. Inoltre, alcune marche contengono poca o nessuna nicotina rispetto alle sigarette normali. Sono un’opzione migliore per chi attualmente fa uso di prodotti del tabacco o fuma. Chi smette di fumare e si converte completamente al vaping invece di usare altri prodotti del tabacco บุหรี่ไฟ้า può sperimentare alcuni vantaggi.

Cosa sono le sigarette elettroniche?

Chi usa i dispositivi di vaping, che funzionano a batterie, inala un aerosol che di solito contiene aromi, altre sostanze chimiche e talvolta nicotina. Le sigarette di tabacco convenzionali, i sigari, le pipe e persino gli oggetti di uso quotidiano come le penne o le chiavette di memoria USB possono essere modellati come tali. Questi dispositivi sono noti come “cig-a-like”. Alcuni dispositivi possono essere progettati in modo diverso, come quelli dotati di serbatoi ricaricabili. Indipendentemente dal loro aspetto o dalla loro realizzazione, tutti questi dispositivi sono costituiti dagli stessi componenti e hanno prestazioni simili. Attualmente sono disponibili oltre 460 marche diverse di sigarette elettroniche.

Assenza di qualsiasi odore residuo

Se non si fuma, di solito ci si accorge quando qualcun altro fuma. Il fumo di sigaretta può portare a una serie di problemi di salute dentale e aderisce ai vestiti, agli oggetti, ai mobili e alle pareti. I liquidi elettronici, invece, hanno un profumo gradevole che svanisce rapidamente. L’aroma non si attacca a nulla per lunghi periodi. Inoltre, le sigarette elettroniche non sono note per intorpidire il gusto o l’olfatto come le sigarette.

Non una sigaretta in più rispetto alle altre

A differenza del fumo, secondo l’NHS, non ci sono prove che il vaping sia dannoso per gli altri. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, avverte che gli aerosol prodotti dai dispositivi elettronici per la somministrazione di nicotina, o ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า, aumentano la concentrazione di particolato – termine usato per descrivere composti diversi dalla nicotina che possono essere dannosi – negli ambienti chiusi.

Healthline ha dichiarato che, sebbene i vaporizzatori di seconda mano possano sembrare un problema, non lasciatevi ingannare dai loro dolci aromi.

È più semplice ridurre il vaping nel tempo

Di solito è possibile regolare il consumo di nicotina scegliendo tra le diverse opzioni di intensità offerte dalla maggior parte dei marchi di e-liquid. Ciò significa che, a differenza di quanto accade con le sigarette di tabacco, è possibile ridurre gradualmente il consumo di nicotina nel modo più adatto alle proprie esigenze. È possibile saziare più facilmente le proprie voglie e iniziare a ridurre l’assunzione complessiva diminuendo gradualmente la concentrazione di nicotina scelta. Potete anche svapare un kit a 0 mg di nicotina finché non sarete completamente liberi dal fumo e non avrete più bisogno di inalare!

Non bruciare sostanze nocive

Spesso si pensa erroneamente che le sigarette elettroniche emettano fumo, ma non è vero. I vapes e le sigarette elettroniche producono un aerosol che viene chiamato vapore, da cui il nome. Le sigarette elettroniche non emettono fumo, catrame o cenere perché non si basano sulla combustione del tabacco (o di altri componenti).

In confronto, gli e-liquid, il materiale che le sigarette elettroniche utilizzano per produrre vapore, hanno solo pochi componenti essenziali. Questi includono nicotina, acqua, VG, PG, aromi artificiali o naturali e aromi. Naturalmente, gli e-liquid senza nicotina non contengono nicotina.

Controllo della quantità di nicotina assunta

Potete regolare la quantità di nicotina a vostro piacimento quando svapate. Da quelli senza nicotina a quelli molto potenti, gli e-juice offrono una gamma di concentrazioni di nicotina. La maggior parte dei vapers inizia spesso con concentrazioni di nicotina elevate, per poi ridurle progressivamente o addirittura eliminarle.

Gusti per ogni palato

I succhi elettronici sono disponibili in una varietà quasi infinita di gusti. Le categorie di gusto più apprezzate sono tabacco, menta e mentolo, frutta, dolci e bevande. Inoltre, potete creare il vostro succo di svapo se non vi piace quello che viene venduto in commercio!

Una comunità piacevole e amichevole per i nuovi arrivati

Avete letto bene. Le persone che svapano sono generalmente migliori. Molti individui sono felici di aiutarvi se siete nuovi al vaping e volete saperne di più. Sui forum è possibile chiedere informazioni sulle nuove sigarette elettroniche disponibili o sugli accessori più adatti al proprio dispositivo. I gruppi online sono un altro luogo in cui i vapers di tutto il mondo possono riunirsi e scambiarsi suggerimenti e consigli su come ottenere il massimo dal loro passatempo.

Note importanti

Le sigarette elettroniche con nicotina possono aiutare gli utenti a smettere di fumare per almeno sei mesi. Le ricerche indicano che sono più efficaci sia dei farmaci sostitutivi della nicotina sia delle sigarette elettroniche senza nicotina. Sono ancora necessarie ulteriori ricerche, soprattutto per quanto riguarda l’impatto dei più recenti modelli di sigarette elettroniche con un’erogazione di nicotina superiore rispetto ai modelli precedenti, poiché questa migliore erogazione di nicotina potrebbe incoraggiare un maggior numero di persone a smettere di fumare.

Conclusioni

L’uso delle sigarette elettroniche provoca attualmente più danni che benefici alla popolazione, secondo i dati scientifici attualmente disponibili sulle sigarette elettroniche e le ipotesi ottimistiche sul rischio relativo dell’uso delle sigarette elettroniche rispetto al fumo di sigaretta. Sono necessarie azioni a livello nazionale, statale e locale per ridurre l’uso di sigarette elettroniche da parte di adolescenti e giovani adulti, se si vuole che in futuro le sigarette elettroniche abbiano un impatto netto positivo a livello di popolazione.

