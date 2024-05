Stellar Blade: il titolo PS5 si può ora riscattare gratis

Dalla grazia di Eve alla grazia del portafogli: è possibile ottenere Stellar Blade gratis tramite il programma fedeltà di PlayStation

Potreste pensare che ci sia del clickbait da parte nostra, ma in realtà non è così: Stellar Blade, ultima grande esclusiva PS5 ad opera del team di sviluppo coreano Shift Up, è attualmente gratis. C’è solo un piccolo cavillo, ma se siete fan fedeli della torre bianca di Sony dovreste essere automaticamente idonei al riscatto del gioco. Ambientato in un lontano futuro, il titolo vi metterà nei (succinti, in base a quali siano le vostre preferenze) panni della protagonista Eve per strappare la Terra ai mostruosi Naytiba in nome dell’umanità. Le recensioni del titolo, compresa la nostra, lo hanno apprezzato in particolar modo, e ora più giocatori avranno occasione di interpretare la bella Eve.

Stellar Blade è gratis… sì, ma come?

Per redimere Stellar Blade, dovrete essere iscritti a PS Plus ed essere membri del programma fedeltà PlayStation Stars: accumulate 17500 punti man mano che giocate o acquistando altri giochi e il soulslike di Shift Up sarà vostro completamente gratis. Le ricompense del programma si possono tracciare con l’app PlayStation Mobile, ma al di fuori dell’esclusiva c’è davvero l’imbarazzo della scaleta. I titoli gratuiti spaziano anche fino a Helldivers 2 e Bloodborne, oltre a darvi modo di redimere anche credito da spendere nello Store e contenuti aggiuntivi per altri giochi. Nel caso di Helldivers 2, naturalmente, il connubio con l’account PSN resta una nota dolente, ma ciò esula dalla sfera console.

Ora sta a voi dirci la vostra: contate di approfittarne? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.