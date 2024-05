Sharp amplia la gamma audio con i nuovi sistemi hi-fi della Serie Tokyo

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

“La nostra gamma di prodotti audio Tokyo offre grandi funzionalità a prezzi accessibili. Questi nuovi modelli sono reinterpretazioni moderne dei classici sistemi hi-fi, con l’aggiunta delle più recenti tecnologie DAB+ e Bluetooth”, ha dichiarato Matt Sienko, European Product Director for Audio di Sharp . “Sharp è rinomata per la qualità e le prestazioni delle sue radio e sistemi hi-fi, e questi nuovi micro sistemi offrono un eccellente valore ai consumatori da parte di un marchio giapponese affidabile”.

Il Tokyo Hi-Fi FM Micro System (XL-B514) è dotato di radio FM con RDS, streaming Bluetooth wireless, lettore CD integrato e riproduzione MP3 via USB. È inoltre presente un ingresso Aux/line-in da 3,5 mm per collegare altri dispositivi stereo analogici esterni.

Questo sistema offre diverse opzioni di riproduzione audio , tra cui radio DAB+/DAB e FM con RDS, lettore CD integrato, ingresso USB per la riproduzione di MP3 e ingresso Aux/line-in da 3,5 mm per collegare dispositivi esterni come smart speaker. Tutto è controllabile tramite i pulsanti sul dispositivo o con un telecomando multifunzione.

