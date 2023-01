Hogwarts Legacy: cosa bisogna sapere sul gioco

Hogwarts Legacy è ormai alle porte, ma prima di acquistarlo in preordine e giocarlo ecco cosa bisogna sapere su questo titolo

Uno fra quelli che si catalogano come i più grandi titoli di questo 2023 è ormai alle porte. Prima di metter le mani sul nuovo gioco di Avalanche Software e immergerci nella scuola di magia e stregoneria più famosa, noi di tuttoteK vi proponiamo una guida su cosa bisogna sapere, prima di acquistare il titolo, riguardo ad Hogwarts Legacy.

Data d’uscita, piattaforme e prezzo

Iniziamo da quello che probabilmente è il paragrafo più conosciuto dai molti che si sono informati nel corso di questi mesi. Come abbiamo detto il gioco è ormai alle porte, o almeno per i possessori di PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Chi è in possesso di una di queste piattaforme, infatti, potrà giocare a Hogwarts Legacy già dal 10 febbraio. Per chi optasse per la versione Deluxe invece, oltre ai vari bonus, potrà godere dell’accesso anticipato, che renderà fruibile il gioco già dal 7 febbraio.

Il costo per le versioni standard/Deluxe è rispettivamente di 74,99 €/84,99 € per le piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre di 59,99 €/69,99 € per i possessori di un PC (acquistabile solo su Steam ed Epic Games Store). I possessori di PlayStation 4 e Xbox One dovranno invece aspettare il 4 aprile per poter mettere mano al titolo e pagheranno rispettivamente 69,99 € per la versione standard e 79,99 € per la Deluxe. Coloro che sono in possesso di una Nintendo Switch dovranno invece attendere il prossimo 25 luglio, pagando 59,99 € per l’edizione standard.

Ambiente open-world, storia e gameplay – Cosa bisogna sapere su Hogwarts Legacy

L’ambientazione di Hogwarts Legacy si estende oltre i terreni della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Il titolo è un’esperienza open-world, quindi alla fine saremo in grado di viaggiare in luoghi circostanti come la Foresta Proibita e il Villaggio di Hogsmeade e in alcuni luoghi completamente nuovi che WB Games deve ancora rivelare. Naturalmente, è il Castello di Hogwarts nella sua interezza a essere l’attrazione principale, in particolare perché ci verrà data la libertà di frequentare le lezioni, accrescere le nostre abilità magiche, preparare pozioni, addomesticare bestie magiche, scoprire sotterranei nascosti e passaggi segreti di Hogwarts ed enigmi impegnativi che sparsi per tutta la scuola che ci terranno impegnati.

La storia di Hogwarts Legacy ci porterà nel mondo dei maghi intorno al 1800, ovvero quasi 200 anni prima degli eventi dei libri di Harry Potter. Il titolo presenta una storia originale che ci permetterà di sperimentare la vita come uno studente del quinto anno di Hogwarts al quale hanno concesso l’ammissione in ritardo poiché deteniamo la chiave di un “antico segreto” che sta minacciando il mondo della Stregoneria e della Magia. Avalanche Software afferma che “intraprenderemo un pericoloso viaggio per scoprire una verità nascosta del mondo magico” in Hogwarts Legacy, visitando alcuni luoghi familiari e incontrando un nuovo cast di personaggi.

Dal gameplay di Hogwarts Legacy che abbiamo visto finora, è chiaro che gli sviluppatori hanno davvero costruito un vasto gioco di ruolo ambientato nel più ampio universo di Harry Potter. Saremo in grado di creare il nostro personaggio, selezionare una delle quattro casate e poi giocare come uno studente di Hogwarts. Impareremo nuove abilità magiche e come preparare pozioni in classe, affronteremo creature e poteri oscuri in combattimenti bacchetta contro bacchetta nel mondo e aumenteremo di livello le nostre abilità e il nostro equipaggiamento man mano che acquisiremo nuova esperienza. Per maggiori dettagli relativi al fatto se sarà possibile giocare a Quidditch o se sarà attivo il cross platform, vi rimandiamo ai nostri articoli.

Creazione del personaggio e sistema di combattimento – Cosa bisogna sapere su Hogwarts Legacy

Come in molti giochi di ruolo, anche Hogwarts Legacy ci permetterà di creare un personaggio quanto più fedele possibile a noi. Si partirà ovviamente da un personaggio già preimpostato e successivamente andremo a modificare alcuni aspetti come la carnagione, la forma del naso o della bocca, l’acconciatura e i colori di occhi e capelli. Non saremo in grado di modificare nel dettaglio i vari parametri, ma ci dovremo basare su dei modelli preimpostati e selezionare quello che più si addice. Potremo inoltre selezionare la voce che avrà il nostro personaggio e se alloggiare nel dormitorio delle streghe o dei maghi indipendentemente dall’aspetto selezionato.

Come abbiamo detto, in questo videogioco potremo diventare il mago o la strega che abbiamo sempre desiderato essere. Oltre a impugnare la nostra bacchetta, potremo imparare incantesimi come Incendio, Flipendo e Oppugno, insegnati durante le varie lezioni o appresi dai vari compagni che incontreremo durante la nostra avventura. In totale vi saranno 20 incantesimi che potremo assegnare agli slot da usare in combattimento e creare le nostre combo tra questi e i colpi magici di base.

Gli incantesimi rientreranno nelle varie categorie come “danno” o “controllo” che saranno appositamente segnate con dei colori per aiutarci a distruggere gli scudi dei nemici. Durante il combattimento vi sarà anche una meccanica in stile Batman Arkham per evitare gli attacchi in arrivo. Potremo anche aumentare le abilità di combattimento tramite apposite pozioni preparate a scuola e aumentare l’efficacia in combattimento investendo l’esperienza guadagnata in un sistema di talenti che permetterà di affinare ancora di più il nostro stile di gioco.

Sale comuni e classi – Cosa bisogna sapere su Hogwarts Legacy

Avevamo già visto, nella nostra guida su come scegliere la propria casata, le quattro sale comuni che fungeranno da dormitorio e punto di ritrovo per i vari alunni. Ognuna delle quattro casate ha dunque la propria sala comune esclusiva, da quella dei Serpeverde in fondo agli abissi del lago a quella dei Grifondoro in una delle torri del castello. Queste sono aree in cui potremo rilassarci e interagire con gli altri studenti, incontrare diversi NPC e trovare oggetti e luoghi unici con cui interagire. Ogni sala comune include anche il proprio ingresso unico: ad esempio, la porta di Serpeverde è rivelata da un serpente di pietra strisciante, mentre l’ingresso di Tassorosso è nascosto dietro quello che sembra essere un barilotto gigante.

La crescita del nostro mago o strega passa anche attraverso le varie lezioni che si terranno nel castello. Potremo frequentare lezioni come Incantesimi, Difesa contro le arti oscure, Erbologia e Pozioni per imparare a lanciare nuovi incantesimi, preparare pozioni, coltivare piante magiche e altro ancora. C’è anche una classe di volo che ci aiuterà a padroneggiare l’arte del volo con la scopa e renderà un po’ più facile esplorare i terreni del castello di Hogwarts. Sappiamo che ci saranno professori da incontrare, anche se Avalanche Software deve ancora dettagliare quanto saranno veramente approfondite le lezioni di Hogwarts Legacy.

Personaggi e compagni – Cosa bisogna sapere su Hogwarts Legacy

Il titolo viene pubblicizzato come un gioco di ruolo approfondito, quindi ovviamente ci saranno molti personaggi e compagni da incontrare lungo la strada. Potremo fare amicizia con altri studenti della scuola e persino portarli nel mondo con noi come compagni per aiutarci nel combattimento e nell’esplorazione.

Oltre ad assistere direttamente la nostra avventura, i personaggi possono anche insegnarci nuovi incantesimi e sbloccare più contenuti della storia mentre iniziamo a diventare amici e conoscere i loro retroscena. Incontreremo anche fantasmi familiari di Harry Potter, come Nick quasi senza testa, Peeves e il professor Cuthbert Binns. Come studente del quinto anno inoltre saremo anche in grado di interagire con una varietà di professori della scuola, inclusi quelli che insegnano Incantesimi, Difesa contro le Arti Oscure, Pozioni ed Erbologia.

Per questa guida è ormai tutto. Cosa ne pensate del titolo dei ragazzi di Avalanche Software? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori guide riguardanti l'universo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!