Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata ad Hogwarts Legacy, come ottenere una skin e una maschera gratis: i cosmetici non passano mai di moda…

Arrivato ieri per tutti coloro che hanno preordinato la Deluxe Edition, Hogwarts Legacy si sbloccherà ufficialmente su PC, PS5 e Xbox Series X | S (dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch) il prossimo venerdì, 10 febbraio. Un titolo che sembra aver promesso davvero tanto ai fan di Harry Potter, l’esperienza definitiva per chi è cresciuto amando il mago prescelto (the boy who lived) e la sua incredibile avventura nel Mondo Magico. A prescindere dalle polemiche che circondano la sua autrice, Avalanche Software e Warner Bros sembrano aver fatto un lavoro coi fiocchi creando quello che è, a tutti gli effetti, il miglior gioco a tema Harry Potter di sempre. Non che ci volesse poi tanto, effettivamente.

Come ottenere una skin e una maschera gratis in Hogwarts Legacy!

Come in tutti i giochi di ruolo Open World di epoca recente, l’utilizzo di oggetti cosmetici è frequente anche in Hogwarts Legacy. Un modo come un altro per aumentare ulteriormente le possibilità di personalizzazione del vostro personaggio e della vostra avventura. Fra mantelli, maschere e skin varie, le opzioni sono davvero tante, così come i modi per ottenerle. In questa sede, vogliamo spiegarvi come poter ottenere due oggetti cosmetici in più, la Maschera a teschio d’uccello e gli Abiti scolastici da fanatici della Casa.

Prima di tutto: collegate gli account! | Hogwarts Legacy: come ottenere una skin gratis!

Il primo passo per ottenere la skin e la maschera gratuitamente, è quello di collegare gli account del Fan Club ufficiale di Harry Potter e quello di Warner Bros Games ad Hogwarts Legacy. Prima di tutto createli separatamente, in modo tale da poter velocizzare tutto il procedimento. Fatevi dunque assegnare Casa, Patronus e Bacchetta Magica e finite il collegamento. Vi abbiamo spiegato tutti i passaggi necessari ad effettuare il tutto in un articolo dedicato, che trovate cliccando qui.

Una volta fatto il collegamento… avete fatto | Hogwarts Legacy: come ottenere una skin gratis!

Una volta che avrete collegato entrambi gli account al gioco, quel che vi resta da fare è semplicemente avviare Hogwarts Legacy. Una volta caricato il menu principale, a Maschera a teschio d’uccello e gli Abiti scolastici da fanatici della Casa vi verranno automaticamente assegnati. Inoltre, se avrete completato i quiz per la Casa, il Patronus e la Bacchetta, verrete assegnati alla Casa e vi verrà dato il Patronus, oltre che troverete nell’inventario anche la Bacchetta.

Buon divertimento!

E questo era dunque come ottenere una skin e una maschera gratis in Hogwarts Legacy. Fateci sapere che cosa ne pensate del gioco qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!