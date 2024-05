La nuova Polaroid Go Gen 2: l’accessorio imperdibile dell’estate 2024

Con la nuova Polaroid Go Gen 2 (disponibile anche in Blu), l’estate si fa ancora più speciale

L’azienda, oltre a introdurre una nuova variante di colore, ha recentemente apportato una serie di miglioramenti alla sua fotocamera analogica istantanea più piccola, rendendola un must per la stagione estiva.

La nuova Polaroid Go Gen 2: l’essenziale per l’estate 2024

Immaginate quanti luoghi visiterete e quanti momenti delle vostre prossime vacanze vorrete immortalare! Per aiutarvi in questa avventura, Polaroid ha aggiornato tecnologicamente la sua fotocamera istantanea più compatta, introducendo anche una nuova variante di colore Blu, che evoca le tonalità del mare ed è pronta a seguirvi ovunque.

La piccolissima Polaroid GO ha sempre offerto un grande potenziale creativo, ma con la Gen 2 diverse specifiche tecniche sono state migliorate per soddisfare le esigenze dei creativi di tutto il mondo.

L’obiettivo principale del team di ricerca e sviluppo Polaroid era migliorare l’esposizione della Polaroid Go, intervenendo innanzitutto sul range di apertura: la Polaroid Go Generation 2 ora passa da F12-F56 a F9-F42. Un’apertura più ampia permette a più luce di entrare nella fotocamera, garantendo esposizioni più luminose e foto più accattivanti.

Poiché l’apertura e la velocità dell’otturatore lavorano in sinergia, la velocità massima dell’otturatore è stata aumentata a 1/300 di secondo.

Inoltre, il team Polaroid ha riposizionato e migliorato il campo visivo del sensore di luce, offrendo una copertura di misurazione più ampia.

Questi aggiornamenti, insieme a un piccolo aggiornamento del firmware, consentono alla Polaroid Go Gen 2 di selezionare con precisione l’esposizione ideale utilizzando il suo unico obiettivo a fuoco fisso.

Infine, la Polaroid Go Generation 2 è realizzata con il 30% di materiali riciclati, adottando un approccio più sostenibile per il futuro.

Ma non è tutto: per una combinazione ancora più irresistibile, l’azienda ha lanciato anche le nuove pellicole con cornice azzurra.

Catturare ogni momento con stile

La nuova Polaroid GO Gen 2, con il suo design elegante, è progettata per essere la compagna di viaggio ideale. Grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere portata ovunque con facilità, pronta a catturare ogni momento speciale.

Dal punto di vista tecnologico, Polaroid Go Gen 2 offre funzionalità avanzate che permettono agli utenti di esprimere al meglio la propria creatività. Tra queste, la doppia esposizione consente di sperimentare con immagini uniche e surreali; lo specchio integrato e la funzione autoscatto sono perfetti per i selfie, mentre il flash può essere acceso o spento in base alle condizioni di luce per ottenere l’illuminazione ideale.

A tutto ciò si aggiunge una batteria a lunga durata che, con una singola carica, supporta più di 200 scatti, permettendo di catturare ogni singolo momento senza preoccupazioni.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).