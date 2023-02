Siamo a ridosso dell’uscita di Hogwarts Legacy e tanti si stanno domandando come sbloccare l’Arena delle Arti Oscure, ecco una guida per voi

Come ben tutti sapete fra qualche giorno ci sarà l’uscita ufficiale di Hogwarts Legacy, un titolo ad opera di Avalanche Software che tutti stanno attendendo con molta ansia. Nonostante alcuni videogiocatori hanno potuto usufruire di 72 ore di gioco anticipato grazie ai preorder della Deluxe Edition o della Collector’s Edition di Hogwarts Legacy in tanti si stanno già chiedendo come poter sbloccare l’Arena delle Arti Oscure, e proprio per questo eccovi una guida.

L’Arena è descritta nel gioco come un luogo in cui praticare le Arti Oscure, dove è possibile attaccare ondate di nemici a suon di Avada Kedavra, Imperio, Crucio o altre magie oscure. Ovviamente qualsiasi magia oscura sarebbe disapprovata se usata al di fuori delle Arene di Arti Oscure e nelle Arene sarà possibile anche completare delle sfide specifiche che faranno ottenere al giocatore ricompense aggiuntive.

Hogwarts Legacy : come sbloccare l’Arena delle Arti Oscure

Tutti vi starete chiedendo come poter sbloccare questo luogo all’interno del videogioco? L’arena in questione è un ambiente in cui tutti personaggi, che siano streghe o maghi, possono praticare in tutta sicurezza e in un ambiente controllato le Arti Oscure. In questi luoghi imparerai come usare gli incantesimi contro abilità come Charm Schields quando affronti gruppi di nemici. Ad ogni modo se inizi a giocare e non puoi accedere all’Arena in questione il motivo potrebbe essere ben preciso, e per comprenderlo non dovrai far altro che continuare nella lettura di questo nostro articolo.

Purtroppo abbiamo pessime notizie per voi lettori, l’Arena non è inclusa nel gioco base, ma è esclusiva soltanto della Deluxe Edition e della Collector’s Edition, questo è chiaramente un problema se avete acquistato la versione base del videogioco. Nel caso aveste acquistato quest’ultima versione dell’ormai chiacchieratissimo videogioco, dovrete acquistare il Pacchetto Battaglia delle Arti Oscure che sarà in vendita separatamente all’interno dello shop di Hogwarts Legacy.

Ci saranno novità?

Al momento però non ci sono stati forniti ulteriori dettagli ne sul costo del pacchetto ne se conterrà ulteriori “gadget” in formato digitale, anche se crediamo che sarà (per ora) l’unico contenuto acquistabile all’interno del gioco. Ad ogni modo oltre che questa guida di Hogwarts Legacy su come sbloccare l’Arena delle Arti Oscure, ci sono anche altre utilissime guide sul videogioco.

Il gioco è disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X ed Xbox Series S. Arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il 4 aprile e su Nintendo Switch il 25 luglio.