Oceania 2: nuovo poster e trailer in arrivo

Dwayne Johnson ha svelato la data di uscita di Oceania 2 in un post. Intanto, Disney ha annunciato l’arrivo del trailer

L’entusiasmo per il ritorno di Vaiana sul grande schermo si intensifica grazie al nuovo poster di Oceania 2, svelato da Dwayne Johnson, voce del semidio Maui, e prontamente rilanciato da Disney sui social media. L’immagine suggestiva ritrae la protagonista di spalle, sulla spiaggia al tramonto, con l’amo da pesca di Maui e un remo a formare un “2” in primo piano, simbolo del secondo capitolo in arrivo. La condivisione del poster anticipa l’uscita imminente del primo trailer ufficiale, alimentando ulteriormente l’attesa dei fan per questo sequel d’animazione. Dalle poche informazioni, si preannuncia ricco di avventure e di nuove scoperte in mari inesplorati.

Oceania 2: un nuovo viaggio in mare aperto si avvicina

Dwayne Johnson ha accompagnato il poster con un messaggio evocativo:

L’Oceano la sta chiamando di nuovo. Scopri domani il nuovo trailer di #Oceania2 della Disney e guarda il film solo nelle sale il 27 novembre 2024! ~ Maui.

La trama, ambientata tre anni dopo gli eventi del primo film, vedrà Vaiana intraprendere una nuova avventura in mare aperto, spinta da un misterioso richiamo proveniente dai suoi antenati. Questa volta, la sua missione la porterà ad esplorare territori sconosciuti e ad affrontare pericoli mai incontrati prima. Ad affiancarla ci saranno ancora una volta Maui, con la sua forza e il suo umorismo, e un nuovo equipaggio di marinai, ognuno con le proprie abilità e personalità.

Il sequel promette di esplorare nuovi territori e di approfondire la mitologia polinesiana, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. L’uscita del trailer svelerà sicuramente ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi, accrescendo l’attesa per il ritorno di Vaiana nelle sale cinematografiche il 27 novembre 2024. I fan non vedono l’ora di scoprire quali sfide e quali meraviglie attendono la loro eroina preferita in questa nuova emozionante avventura in Oceania 2, che si preannuncia epica e indimenticabile.

