Hogwarts Legacy: come sbloccare l’incantesimo Avada Kedavra

Chi non muore si rivede, ma solo se la mira fa pena: ecco come sbloccare il temutissimo Avada Kedavra tra le mura di Hogwarts Legacy

A un certo punto la tortura con il Cruciatus non basta più, ed è qui che come per magia arriva la prossima delle maledizioni da sbloccare: sì, anche l’Avada Kedavra rientra nell’arsenale di Hogwarts Legacy. Ci auspichiamo che (almeno voi) non abbiate utilizzi nella vita reale per questo incantesimo, siccome ciò che fa è… beh, c’è un motivo se le Maledizioni senza Perdono sono tre. Sappiamo già che il Cruciatus è il pane dei sadici, così come l’Imperius è perfetto per chi ha il pallino della manipolazione. Scommettiamo che conoscete già in che consiste la magia che ha reso le bacchette un equivalente dei revolver nei libri e nei film?

Nella saga – Come sbloccare l’Avada Kedavra in Hogwarts Legacy

Partiamo dal presupposto che la magia più letale da sbloccare in Hogwarts Legacy è nota come Avada Kedavra per pura comodità nostra. In realtà il nome corretto sarebbe Maledizione Mortale, o più colloquialmente Anatema che uccide. Perché è questo che fa; uccide. L’effetto viene descritto, in termini medici “babbani”, come l’arresto simultaneo di tutti gli organi del corpo umano. Il nome dell’incantesimo, nel caso, non è una storpiatura di “abracadabra” con “cadavere” infilato dentro; si tratta delle parole aramaiche Abhadda Kedhabhra, ovvero “sparisci con queste parole”. Sì, aramaico. Perché Voldemort non era già abbastanza un archetipo satanico così.

C’è “accio”, e c’è “t’accìdo” – Come sbloccare l’Avada Kedavra in Hogwarts Legacy

Se poi volete diventare i più potenti stregoni oscuri in quel di Hogwarts, potete fare dell’Anatema il vostro marchio di fabbrica.. se capite come ottenerlo, s’intende. A prescindere dalla casa che avete scelto, se è al male che puntate vorrete fare vostro l’Avada Kedavra appena potete. Si può imparare questa magia una volta superate tra le dodici e le quattordici ore di gioco. Per mettere le mani sulla maledizione mortale dovrete completare le quest relative a Sebastian (e chi altri?) fino a sbloccare la In the Shadow of the Relic*. Il livello suggerito per fiondarsi in quest’impresa, però, è il 28.

[* La guida è soggetta a futuri aggiornamenti con i termini ufficiali della localizzazione italiana.]

Scegliete sempre saggiamente – Come sbloccare l’Avada Kedavra in Hogwarts Legacy

Avete presente quel tipo di trama videoludica in cui si ha la sensazione di star facendo qualcosa di sbagliato, senza il mentore che ci ha così (male) instradato? Ebbene, una volta che vi sarete fatti strada nella quest In the Shadow of the Relic, superando i vari ostacoli alla fine vi imbatterete in Sebastian. Il ragazzone vi chiederà, molto semplicemente, se volete imparare l’Avada Kedavra. A seconda delle vostre scelte… se proprio siete convinti di rispondere “sì grazie”, ve ne tornerete al dormitorio sapendo di causare a chicchessia quello che comunemente chiamiamo “coccolone”.

Ma siete sicuri?

Naturalmente, è possibile non usare mai questa magia pur sapendola padroneggiare. Per la filosofia del “fatto trenta, facciamo trentuno”, però, giunti a questo punto il vostro karma in-game sarà per sempre macchiato. Stregone oscuro una volta, stregone oscuro per sempre. Se dite di no alla proposta di Sebastian, forse ve la cavate con qualche ora di pulizia con le scope. E a proposito di scope, anche per volare su di esse dovrete esservi fatti la dovuta gavetta tra le mura della scuola. Il gioco è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X ed Xbox Series S. Arriverà su PS4 e Xbox One il 4 aprile e su Nintendo Switch il 25 luglio.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete contenti di aver spedito i prefetti al camposanto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.