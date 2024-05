Honor 200 e 200 Pro: annunciati ufficialmente in Cina

Honor 200 e 200 Pro, la serie numerata si rinnova ufficialmente con focus su display, batteria e comparto fotografico

Honor ha ufficialmente presentato oggi in Cina la nuova generazione della sua iconica serie numerata: Honor 200 e Honor 200 Pro. Entrambi i dispositivi condividono un design elegante con display OLED da 6.7 pollici, caratterizzati da una risoluzione FHD+ e un refresh rate di ben 120Hz per garantire fluidità assoluta nella navigazione e nel gaming.

Anche il comparto fotografico vede un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente. Sia Honor 200 che 200 Pro vantano una fotocamera principale da ben 50MP, accompagnata da un sensore dedicato per i ritratti da altrettanti megapixel. Entrambi i telefoni sono equipaggiati con una batteria da 5200mAh, più che sufficiente per affrontare anche le giornate più impegnative, e supportano la ricarica rapida cablata da 100W.

Honor 200 Pro: potenza e connettività al top

Il modello Pro si posiziona come punta di diamante della serie, grazie all’adozione del potente processore Snapdragon 8s Gen 3, in grado di gestire senza sforzo qualsiasi tipo di attività, dal multitasking intenso ai giochi più graficamente complessi. Honor 200 Pro integra inoltre la tecnologia di ricarica wireless a 66W, per una ricarica veloce e comoda senza cavi.

Un’altra esclusiva del modello Pro è il chip dedicato Honor C1+, sviluppato internamente dall’azienda per ottimizzare la connettività sia Wi-Fi che cellulare, garantendo un segnale sempre stabile e performante.

Honor 200 Series: qualità d’immagine e ritratti professionali

Entrambi i modelli della serie 200 si distinguono per la qualità del comparto fotografico. Honor 200 Pro, in particolare, sfoggia un sensore principale personalizzato H9000 da 50MP con dimensione 1/1.3″, basato sull’affidabile sensore Omnivision OV50H. Si tratta dello stesso sensore impiegato sull’ammiraglia Honor Magic6 Pro, che assicura pixel da 1.2µm, apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Honor 200 punta invece su un sensore IMX906 da 1/1.56″ con apertura f/1.95 e OIS, garantendo comunque ottimi risultati in qualsiasi condizione di luce.

Entrambi i telefoni condividono poi un teleobiettivo IMX856 da 50MP con zoom ottico 2.5x, apertura f/2.4 e OIS. La collaborazione con il leggendario studio fotografico francese Harcourt ha portato alla creazione di una nuova modalità ritratto che simula l’illuminazione da studio professionale grazie all’intelligenza artificiale. Completa il comparto fotografico un sensore ultra grandangolare da 12MP con autofocus e una modalità macro dedicata a 2.5cm di distanza dal soggetto. Non da meno, entrambi i modelli montano una fotocamera frontale da ben 50MP per selfie impeccabili.

Software e disponibilità

Il software è affidato a MagicOS 8.0 basato sul nuovo Android 14, che garantisce un’esperienza utente fluida e sicura. Honor 200 sarà disponibile in Cina a partire dal 31 maggio nelle configurazioni 12/256GB e 16/512GB, con un prezzo che parte da CNY 2,699 . Honor 200 Pro, invece, sarà acquistabile a partire da CNY 3,499 nella versione 12/256GB, fino ad arrivare a CNY 4,499 per la configurazione top da 16GB di RAM e 1TB di storage.

Per quanto riguarda il mercato internazionale, Honor ha fissato un evento di lancio globale per la serie 200 a Parigi il prossimo 12 giugno. In questa occasione, verranno svelati prezzi e disponibilità per tutti i mercati al di fuori della Cina. Cosa ne pensate di questi smartphone Honor?