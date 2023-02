Hogwarts Legacy: come sbloccare la maledizione Cruciatus

Per la Terapia Ludovico fai da te, la maledizione Cruciatus fa per tre: ecco come sbloccare una delle magie più fetenti di Hogwarts Legacy

E così volete sapere come sbloccare, di tutte le magie disponibili in Hogwarts Legacy, proprio la maledizione Cruciatus, eh? Bravi, bravi. Non vi giudichiamo, tranquilli. La penna da cui sono nati i romanzi, del resto, ha già le sue idee su come sfruttare questo tremendo maleficio, ma se volete improvvisarvi novelli Voldemort avete la nostra approvazione. O meglio, nel migliore dei casi avete il nostro silenzio. Naturalmente l’incipit potrebbe suonarvi un pizzico passivo-aggressivo… ma, a questo punto, forse serve un piccolo promemoria su cosa combina questa magia nei libri e nei film, voi che dite?

Nella saga – Come sbloccare il Cruciatus in Hogwarts Legacy

Il Cruciatus, noto in inglese con la parola necessaria ad utilizzarlo (“Crucio”, ovvero “crocifiggo”, “torturo” o “tormento” in prima persona singolare), è una delle Maledizioni senza Perdono, e in Hogwarts Legacy funziona esattamente come visto nel materiale originale, se la volete sbloccare. Trattasi di un incantesimo che procura immenso dolore fisico nel malcapitato, nello specifico la sensazione tangibile di un’ustione. Nella saga, gli effetti a lungo termine della tortura (perché a questo serve l’incantesimo) si sono visti sui genitori biologici di Neville Paciock, che sono usciti di testa prima degli eventi de La Pietra Filosofale.

Expecto di apprenderla – Come sbloccare il Cruciatus in Hogwarts Legacy

Potete darvi al cruciverba violento una volta superate le otto o le dieci ore di gioco. Per ottenere la magia in questione, dovete origliare una conversazione tra Sebastian (qui sotto) e il suo amico nel Grande Salone. Dopo aver ascoltato ciò che i due avevano da dirsi, parlate con Sebastian stesso. Vi dirà che lui e il suo amico si trovano in disaccordo sull’utilizzo che si fa delle arti oscure. Lui crede che se ne si possa fare buon uso, a scopo benevolo. Potete decidere a questo punto di militare ancora tra le forze del bene, ma… spoiler, si tratta di una magia che impone di concentrarsi sul fare del male al prossimo. Credete davvero che il vostro karma in-game resti puro?

F-accio del male – Come sbloccare il Cruciatus in Hogwarts Legacy

La quest che andrete a sbloccare con questa conversazione si intitola In the Shadow of the Study*. Dovrete aspettare un po’ prima che Sebastian torni da voi con il suo gufo, quindi approfittatene per fare dell’altro nel frattempo. Esplorare i dintorni vi aiuterà ad ottenere altri elementi estetici, come ad esempio vestiti e quant’altro. A un certo punto, però, finalmente la quest secondaria si sbloccherà. Trattandosi di una magia proibita, per apprenderla dovrete recarvi in un luogo appartato. La domanda è, dove mai sarà il ritrovo di canaglie? Di certo il team di sviluppo avrà voluto prendere le distanze dai luoghi comuni sulla saga, no?

[* La guida è soggetta a futuri aggiornamenti con i termini ufficiali della localizzazione italiana.]

Striscia la sevizia

Siccome la mela (del peccato) non cade mai lontana dall’albero (marcio), dovrete incontrare Sebastian di fronte del –che altro?– dormitorio dei Serpeverde. Seguite le sue indicazioni, e potrete tornare indietro sapendo scagliare il Cruciatus. Si spera che ne facciate un buon uso, anche se qualsiasi utilizzo delle arti oscure nel Wizarding World è malvaglio di default. Prendetevela con qualcun altro, come ad esempio i bracconieri, i malavitosi o le TERF. Noi guarderemo dall’altra parte, niente vidi, niente sacciu. Il gioco è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X ed Xbox Series S. Arriverà su PS4 e Xbox One il 4 aprile e su Nintendo Switch il 25 luglio.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.