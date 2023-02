Hogwarts Legacy: trucchi e consigli per affrontare il gioco

In questa nuova guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per iniziare al meglio la vostra avventura su Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è un action RPG sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros Interactive. Il titolo ovviamente è legato a Harry Potter, la nota serie di film e romanzi fantasy, e per questo motivo è stato costantemente sotto i riflettori sin dall’annuncio.

Essendo legato a un brand così popolare, il titolo di Warner Bros sarà certamente giocato da tantissime persone e in mezzo a loro saranno presenti anche molti nuovi videogiocatori. Per aiutare questi neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per iniziare al meglio la vostra avventura su Hogwarts Legacy.

Scegliete con cura la vostra casata – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Per prima cosa vogliamo iniziare la nostra lista di trucchi e consigli parlando delle diverse casate di Hogwarts Legacy. Come i fan di Harry Potter già sapranno, nella scuola dei maghi sono presenti ben 4 diverse casate: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde. Ogni casa possiede una propria sala comune e, in base a quella che sceglierete, avrete la possibilità di stringere dei legami con alcuni personaggi specifici.

All’inizio della vostra avventura sarete sottoposti ad un quiz che deciderà a quale casata appartenete ma, a prescindere dal risultato, poco dopo avrete la possibilità di scegliere direttamente quella che preferite. Ricordate però che una volta che sarete entrati a far parte di una casata non avrete più modo di cambiarla e di conseguenza è importante sceglierla con cura. Di sicuro non dev’essere piacevole giocare ad un titolo così lungo essendo costretti ad interagire con personaggi non di vostro gradimento.

Trovate la difficoltà giusta – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

All’inizio della vostra partita avrete la possibilità di scegliere tra quattro diversi livelli di difficoltà. Se siete in cerca di una sfida impegnativa potete puntare alla modalità difficile ma al contrario, se preferite semplicemente godervi la trama ed esplorare il mondo di gioco, potete selezionare la modalità storia.

A questa difficoltà i combattimenti saranno rallentati, i danni che subirete saranno molto ridotti e in più anche diversi minigiochi ed enigmi saranno semplificati. Se non siete avvezzi ai videogiochi, la modalità storia potrebbe rendere la vostra esperienza su Hogwarts Legacy molto più piacevole e rilassante.

Imparate le basi del combattimento – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Nonostante Hogwarts sia una scuola, la vita al suo interno può essere molto difficile e di conseguenza spesso vi troverete costretti a combattere. Per fortuna essendo dei maghi potrete sfruttare un gran numero di incantesimi per difendervi, ma prima è importante imparare a padroneggiarli.

Nella maggior parte dei casi dopo aver lanciato una magia dovrete aspettare un po’ di tempo prima di poterla utilizzare di nuovo e questo rischia di lasciarvi scoperti nei momenti meno indicati. Per evitare di trovarvi in situazioni spiacevoli è quindi molto importante memorizzare i tempi di recupero delle magie e alternarle con il giusto tempismo. Se volete prendere familiarità con il sistema di combattimento in un ambiente sicuro vi consigliamo di parlare con Lucan Brattleby, così da poter provare i vostri incantesimi su un manichino da allenamento.

Restate concentrati – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Inizialmente vi troverete ad affrontare al massimo un paio di nemici alla volta, ma proseguendo nella vostra avventura gli avversari inizieranno ad essere sempre più numerosi. In questi casi è importante restare sempre concentrati e utilizzare la funzione di mira per eliminare con precisione gli avversari uno alla volta.

Nelle battaglie più difficili però è molto importante anche difendersi dagli attacchi nemici. Per fortuna sarete aiutati da un’aura colorata attorno alla testa del vostro personaggio che vi aiuterà a capire quando state per essere colpiti da un incantesimo. In questi casi potrete parare le magie avversarie, rispedirle al mittente oppure semplicemente schivarle. Ricordate però che alcuni incantesimi (indicati da un’aura rossa) non possono essere bloccati e di conseguenza dovrete per forza evitarli.

Esplorate con cura – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Hogwarts nasconde una miriade di segreti e per trovarli tutti dovrete esplorare con tanta cura. In ogni angolo del mondo di gioco infatti potrete trovare oggetti utili, materiali di potenziamento, denaro e scrigni colmi di ricchezze.

In genere però i tesori migliori sono ben nascosti e in alcuni casi per trovarli dovrete addirittura usare degli incantesimi. Ad esempio a volte potreste imbattervi in luoghi apparentemente inutili in cui però sono presenti degli oggetti che brillano lievemente. In questi casi utilizzando il giusto incantesimo potreste trovare delle vere e proprie rarità.

Controllate la potenza dei nemici – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

In Hogwarts Legacy avrete la possibilità di esplorare i dintorni della scuola liberamente sin dall’inizio dell’avventura. Queste zone però sono colme di pericoli e non tutti possono essere affrontati da un mago alle prime armi.

Per evitare di finire in zone troppo difficili vi suggeriamo quindi di controllare sempre la potenza dei nemici che popolano una data regione dalla mappa. Le aree più ostiche nascondono anche i tesori migliori, ma se proverete ad avventurarvici troppo presto potreste finire solo col perdere tempo.

Ascoltate i vostri compagni – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Andando in giro per i corridoi di Hogwarts vi imbatterete spesso in tanti vostri compagni di studi intenti a chiacchierare tra di loro. Molto spesso questi dialoghi servono solamente ad animare il mondo di gioco, ma a volte possono rivelarvi delle informazioni utili. Ascoltando i discorsi degli studenti potrete infatti scoprire fatti interessanti sulla lore del mondo di gioco e anche dettagli utili legati alle missioni secondarie.

Migliorate il vostro equipaggiamento – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Giocando ad Hogwarts Legacy entrerete facilmente in possesso di un gran numero di equipaggiamenti diversi. All’inizio dell’avventura vi basterà equipaggiare qualcosa di nuovo per aumentare le vostre statistiche, ma ad un certo punto avrete bisogno anche di migliorare l’equipaggiamento per essere davvero efficienti. Per fortuna, una volta che avrete sbloccato l’accesso alla stanza delle necessità, potrete utilizzare il telaio al suo interno per potenziarvi, a patto che abbiate i giusti materiali.

Accumulate materiali – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Come vi abbiamo anticipato nel precedente paragrafo, per migliorare il vostro equipaggiamento avrete prima bisogno di ottenere dei materiali. Incredibilmente il modo migliore per ottenere questi oggetti in Hogwarts Legacy è nutrire e accarezzare gli animali che avete salvato durante le vostre missioni. I materiali però possono essere trovati anche in altri modi, quindi vi consigliamo di non focalizzarvi solamente su questo metodo.

In più oltre ai materiali è importante anche trovare le ricette nascoste nei campi dei banditi. Grazie a questi oggetti potrete infatti assegnare al vostro equipaggiamento degli attributi specifici che vi aiuteranno davvero tanto durante i combattimenti.

Vendete l’equipaggiamento in eccesso – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Una volta che inizierete a migliorare l’equipaggiamento vi ritroverete con tanta roba vecchia di cui non avrete più bisogno. In questi casi è sempre meglio correre ad un negozio per vendere tutto ciò che non vi serve, così da fare ordine nell’inventario e accumulare un po’ di denaro. In questo modo inoltre avrete anche a disposizione più soldi da spendere per acquistare risorse e potenziare ulteriormente gli equipaggiamenti che state utilizzando.

Sbloccate le fiamme della metropolvere – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Viaggiare nel mondo di Hogwarts Legacy è certamente molto bello, ma ad un certo punto vorrete di sicuro utilizzare un sistema di viaggio rapido per accelerare i tempi. Per spostarvi rapidamente da una parta all’altra del mondo però dovrete prima trovare e sbloccare le fiamme della metropolvere. Questi punti generalmente sono situati in aree importanti e prima di poterle utilizzare per teletrasportarvi dovrete scovarle e interagire con loro almeno una volta.

Seguite il percorso – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Hogwarts è un luogo estremamente intricato e spesso è facile perdersi al suo interno. Per fortuna, se state cercando l’obiettivo di una missione, non dovrete fare altro che attivarla per trovare il percorso giusto.

Una volta selezionata una missione infatti apparirà davanti a voi una scia dorata che vi indicherà la strada più breve per raggiungere il vostro obiettivo. Inoltre questo percorso sarà visibile anche dalla minimappa, permettendovi così di capire più facilmente in che direzione state andando.

Raccogliete i premi – Hogwarts Legacy: trucchi e consigli

Oltre alle normali missioni principali e secondarie, in Hogwarts Legacy sono presenti anche delle sfide. Queste challenge richiedono di svolgere diverse attività, ma in molti casi riuscirete a completarle semplicemente giocando.

Una volta che avrete completato una sfida otterrete dei premi, ma sappiate che non verranno aggiunti automaticamente al vostro inventario. Per raccogliere le vostre ricompense dovrete infatti aprire il menù e selezionarle dalla schermata dedicata alle challenge. Di sicuro spesso vi capiterà di completare delle sfide senza accorgervene e di conseguenza vi suggeriamo di controllare questa sezione regolarmente.

In alto le bacchette

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli dedicati a Hogwarts Legacy. Adesso di sicuro potrete iniziare la vostra vita da maghi con il piede giusto e senza commettere errori banali. Il nostro articolo è terminato ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle altre guide presenti sul nostro sito:

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PC, PS5 e Xbox Series X | S, dal 4 aprile per Xbox One e PS4, e dal 25 luglio per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.