BMW Serie 3 2024: la tecnologia è al centro delle versioni berlina e Touring

La BMW Serie 3 2024 si rinnova con interni high-tech, maggiore autonomia elettrica per le ibride plug-in, nuove colorazioni e cerchi in lega

La BMW Serie 3 2024 si presenta con un aggiornamento che punta sulla tecnologia e l’efficienza. Le versioni berlina e Touring hanno subito un restyling leggero ma mirato, che introduce novità sia negli interni che nelle motorizzazioni ibride plug-in. L’obiettivo è chiaro: consolidare la posizione di leader nel segmento delle berline e delle station wagon TOP. Esteticamente, l’auto presenta l’aggiunta di due nuove colorazioni metallizzate, Arctic Race Blue e Fire Red, che vanno ad ampliare le possibilità di personalizzazione. Inoltre, i nuovi cerchi in lega da 19 pollici, disponibili per le versioni MSport e MSport Pro, conferiscono un tocco di sportività in più.

BMW Serie 3 2024: interni high-tech e maggiore autonomia elettrica

L’abitacolo è il centro delle novità. Un nuovo volante sportivo in pelle con fondo piatto si aggiunge alla plancia, migliorando l’ergonomia e il feeling di guida. L’illuminazione ambientale multicolore, ora estesa alle bocchette d’aria e ad altre superfici, crea un’atmosfera più moderna. Ma la vera rivoluzione tecnologica si concretizza nell’introduzione del sistema iDrive 8.5. Ciò si traduce in un’interfaccia utente più user-friendly, funzionalità avanzate e una maggiore integrazione con gli smartphone. Sul fronte delle motorizzazioni, le versioni mild hybrid con tecnologia a 48V rimangono invariate. Le ibride plug-in, invece, subiscono un importante upgrade. Grazie a una nuova batteria ad alta tensione da 19,5 kWh, l’autonomia elettrica aumenta significativamente, superando i 100 km nel ciclo WLTP.

Questo significa poter percorrere la maggior parte dei tragitti quotidiani a zero emissioni, riducendo l’impatto ambientale e i costi di gestione. Inoltre, il nuovo caricatore di bordo trifase da 11 kW consente la ricarica completa in poco più di due ore. A completare il quadro, le sospensioni posteriori riviste e più rigide, che promettono una migliore precisione di guida, soprattutto nei percorsi più impegnativi. La BMW Serie 3 2024 si conferma un punto di riferimento nel segmento delle berline e delle station wagon. Il mix di tecnologia, efficienza e piacere di guida sarà apprezzato dagli acquirenti.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema motori, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!