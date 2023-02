Scopriamo insieme, in questa breve guida dedicata ad Hogwarts Legacy, come collegare l’account del Fan Club di Harry Potter e quello di Warner Bros Games

Il mese di febbraio 2023 è iniziato piuttosto bene, considerando che è ormai in arrivo il gioco che moltissimi videogiocatori stavano attendendo nemmeno fosse Natale: Hogwarts Legacy. Sarà che effettivamente non si vedevano giochi di Harry Potter dai tempi dei titoli su PlayStation 2, sarà che effettivamente è una serie che ha appassionato milioni (e continua a farlo con le nuove generazioni), il titolo di Avalanche Software e Warner Bros Games è indiscutibilmente il più atteso di questo inizio anno. Forse ancor più di Forspoken e Dead Space Remake, per dire. Disponibile da oggi per chi ha prenotato la Deluxe Edition e dal 10 febbraio per tutti gli altri, Hogwarts Legacy sarà disponibile solo su PC, PS5 e Xbox Series X | S, dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch. In attesa dell’uscita, c’è una cosa che potreste fare: collegare i vostri account del Fan Club con quello di Warner Bros Games, ad esempio.

Hogwarts Legacy: vale la pena collegare l’account del Fan Club e come farlo?

Vale la pena effettuare questo passaggio per due motivi: il primo, più venale, sono i reward da riscattare una volta fatto. In secondo luogo, collegare i due account permette di migliorare e personalizzare la vostra avventura in Hogwarts Legacy. A partire dai quiz, effettuabili sul sito ufficiale, per scegliere la vostra casa e la migliore bacchetta a voi adatta. Nonostante, ovviamente, possiate tralasciare questo passaggio ed effettuare il tutto a gioco già avviato. Vediamo dunque insieme come collegare l’account del Fan Club di Harry Potter a quello di Warner Bros, per una migliore esperienza in Hogwarts Legacy.

Innanzitutto dovrete ovviamente creare un account Warner Bros Games e uno sull’Harry Potter Fan Club, se non li avete già pronti. Accedete poi alla pagina dedicata al collegamento con Hogwarts Legacy, effettuando il login con il vostro account del Fan Club (o creandone uno, in alternativa).

Let’s Go! | Hogwarts Legacy: come collegare l’account del Fan Club!

In questa sede potete dunque effettuare i due quiz che abbiamo menzionato sopra, quello per scoprire la vostra casa di appartenenza e quello per farvi assegnare una bacchetta. Dopodiché, tornate alla pagina Legacy Connect e cliccate sul prompt “Let’s Go!” a fondo pagina. Sulla stessa pagina, cliccate su “Go to WB Games” ed effettuate il Login al vostro account Warner Bros Games (o createne uno, in alternativa). Andate nella sezione “Connections” e collegate il tutto alla piattaforma su cui giocherete Hogwarts Legacy, oltre che al vostro account del Fan Club.

Come verificare? | Hogwarts Legacy: come collegare l’account del Fan Club!

Per verificare che abbiate effettuato tutto correttamente, aprite il menu delle Impostazioni in Hogwarts Legacy e scorrete fino all’ultima pagina, Opzioni Interfaccia Utente. Selezionate “WB Games Account” per verificare che appaia un popup che vi confermi l’avvenuto collegamento tra gli account. Se invece apparirà un codice sullo schermo, dovrete effettuare nuovamente tutto il procedimento.

Buon divertimento!

E questo era come collegare il vostro account del Fan Club di Harry Potter a quello di Warner Bros Games, per personalizzare ulteriormente la vostra esperienza in Hogwarts Legacy. Fateci sapere se acquisterete il gioco qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!