Days of Play: le offerte di PlayStation iniziano oggi!

Anche quest’anno sono arrivati di Days of Play e i giocatori avranno la possibilità di godere di un mare di offerte legate al mondo PlayStation

Sono tornati i Days of Play, l’annuale celebrazione di PlayStation e Sony. Questa iniziativa parte da oggi 29 maggio e si protrarrà fino alla fine di mercoledì 12 giugno, per un totale di ben quattordici giorni filati.

Durante la celebrazione i giocatori potranno godere di contenuti esclusivi come i nuovi avatar gratuiti, le nuove campagne PlayStation Stars e le varie sfide della comunità, ma non solo. In queste due settimane di Days of Play infatti i giocatori avranno anche la possibilità di usufruire di tantissimi sconti e vantaggi unici.

Offerte e non solo in occasione dei Days of Play

Come ogni anno in occasione dei Days of Play potrete trovare sul PlayStation Store una marea di giochi e contenuti aggiuntivi in sconto, ma questa volta anche l’hardware subisce un taglio di prezzo. I rivenditori che aderiscono all’iniziativa (come ad esempio GameStop e PlayStation Direct) infatti offriranno uno sconto di €50 sulle varie versioni di PS5 e uno sconto di ben €100 sul PSVR2 sia da solo che in bundle con Horizon Call of the Mountain. In più potrete trovare tanti titoli di qualità come l’ultimo Spider-Man e Rise of the Ronin scontati di almeno €20.

Oltre ai vari sconti relativi all’hardware e ai giochi, i Days of Play hanno anche diverse promozioni collegate al PlayStation Plus. Ad esempio i nuovi giocatori che decidono di abbonarsi al servizio entro il 9 giugno potranno risparmiare fino al 30% sul piano annuale. Chi è già abbonato al servizio base invece avrà la possibilità di fare l’upgrade ad Extra con uno sconto del 25% oppure a Premium con lo sconto del 30%.

Gli abbonati al PlayStation Plus inoltre potranno godere di ulteriori vantaggi sul sito di PlayStation Direct. Da li potranno infatti acquistare qualsiasi cover per PS5 con uno sconto di 10€, oppure la Collector’s Edition di Marvel’s Spider-Man 2 a soli €80. In più potranno anche risparmiare il 15% sui contenuti di Sony Picturesz Core e il 20% sui prodotti del PlayStation Gear Store. Infine tutti gli abbonati al PS Plus che acquisteranno dal sito una PS5 o un PSVR2 avranno diritto ad un buono regalo per un anno di abbonamento premium a Netflix (cumulabile con altri abbonamenti già attivi).

