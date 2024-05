Audi RS4: quanto costa la nuova edizione limitata?

La nuova Audi RS4 Avant edizione 25 anni è un omaggio alla storia della station wagon sportiva più simbolica

Audi celebra 25 anni di storia con una nuova edizione limitata della sua iconica station wagon sportiva, la nuova RS4 Avant. Questa versione speciale, denominata “edizione 25 anni”, rende omaggio alla RS4 Sport del 2001, riprendendone alcuni elementi stilistici. L’edizione 25 anni presenta dentro al cofano un potente motore V6 biturbo da 2.9 litri, in grado di erogare ben 470 cavalli e una coppia massima di 600 Nm. Queste caratteristiche permettono alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Questa auto non è soltanto potenza bruta, ma anche un concentrato di tecnologia e innovazione. Il sistema di sospensioni sportive RS pro, regolabile manualmente, garantisce un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente, mentre il differenziale sportivo quattro assicura trazione ottimale in ogni condizione.

Nuova Audi RS4: un concentrato di potenza, ma anche di stile e tecnologia

Oltre alle prestazioni da urlo, la RS4 Avant edizione 25 anni si distingue per il look aggressivo e ricercato. L’esterno è caratterizzato da dettagli in carbonio opaco, cerchi in lega da 20 pollici e fari Matrix LED con cornici oscurate. L’auto è disponibile in tre colori esclusivi: Imola Yellow, Nardo Gray e Mythos Black. L’interno, invece, è un veramente tripudio di lusso e sportività, con sedili in pelle e Alcantara, cuciture a contrasto gialle e dettagli esclusivi. Tra questi, il logo RS 4 sui tappetini e il numero sequenziale dell’auto sulla console centrale balzano subito all’occhio.

Per la prima volta, i clienti possono scegliere lo sfondo bianco per il tachimetro e il contagiri, un omaggio all’Audi Avant RS2 del 1994. La nuova RS4 Avant edizione 25 anni sarà prodotta in soli 250 esemplari e sarà ordinabile a partire da giugno 2024. Il prezzo di partenza è di 142.905 euro. Gli appassionati saranno già in trepida attesa.

