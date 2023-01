Hogwarts Legacy: svelati i requisiti PC

Irequisiti per la versione PC di Hogwarts Legacy sono stati finalmente rivelati. Scopriamo i dettagli in questa news

Fin dal suo annuncio ufficiale, il nuovo titolo dedicato all’universo magico di Harry Potter ha catturato l’interesse di milioni di fan in tutto il mondo. Dopo essersi nuovamente mostrato di recente con un sostanzioso video gameplay, il gioco si prepara per debuttare su Windows, Xbox Series X/S e PS5 il prossimo 10 febbraio, con le versioni Xbox One e PS4 che arriveranno invece il 4 marzo e infine quella Nintendo Switch programmata per il 25 luglio. Nel frattempo gli sviluppatori ha da poco svelato i requisiti per la versione PC di Hogwarts Legacy.

Ecco i requisiti PC per Hogwarts Legacy

Se siete fra gli utenti interessati ad acquistare e giocare Hogwarts Legacy su PC sarete felici di sapere che i requisiti per far girare il titolo sono stati finalmente pubblicati online. Secondo quanto dichiarato con un tweet dall’account ufficiale, le specifiche tecniche minime che il vostro computer dovrà avere sono: CPU Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400, ed una GeForce GTX 960 o una Radeon RX 470. La configurazione intermedia prevede: CPU Intel Core i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600, con una GeForce 1080 Ti, una RX 5700 XT o una INTEL Arc A770. Per entrambe occorrerà ovviamente Windows 10 e non meno di 16 GB di RAM.

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Per la configurazione ultra avrete bisogno di: CPU i7-10700K o una Ryzen 7 5800X, ed una GeForce RTX 2080 Ti o una Radeon RX 6800 XT. Se volete godervi il gioco al livello di dettaglio massimo, per la configurazione ultra 4K i requisiti CPU saranno gli stessi della ultra, ma occorrerà abbinarvi una GeForce RTX 3090 Ti o una Radeon RX 7900 XT. Queste ultime due richiederanno infine anche 32 GB di RAM. Tutte le configurazioni richiederanno infine DirectX 12 e 85 GB di memoria disponibili.

