Nintendo Switch: le unità vendute superano quelle di PS4!

Dagli ultimi dati finanziari di Nintendo è emerso che le unità vendute di tutti gli hardware della famiglia di Nintendo Switch ha superato quelle totali di PS4: un record incredibile

Con il finire del 2022, Nintendo ha rivelato i dati finanziari degli ultimi nove mesi e, nonostante, la crisi globale che il settore sta affrontando, sono quantomai buoni. A livello hardware, la compagnia ha annunciato che la famiglia di Nintendo Switch ha venduto 122.55 milioni di unità al 31 dicembre scorso, superando dunque ufficialmente PS4 per 5 milioni di unità. Nella classifica delle console più vendute di sempre troviamo poi Nintendo DS con 154.02 milioni di unità vendute e PlayStation 2 con 155 milioni.

Sono stati aggiornati anche i dati di vendita dei software first-party: il titolo più venduto in assoluto rimane Mario Kart 8 Deluxe con 52 milioni di copie vendute, seguito subito da Animal Crossing: New Horizons (41.59 milioni) e Super Smash Bros Ultimate (30.44 milioni). Fra le sorprese in classifica troviamo Pokémon Scarlatto e Violetto con i suoi 20.61 milioni di copie vendute. Una bellsoa cifra, insomma, ma non ci saremmo mai aspettati di meno da un capitolo del franchise più amato di sempre.

Dall’hardware al software: le unità vendute dai titoli first party di Nintendo Switch

Qui di seguito trovate la classifica dei software first party Nintendo in termini di unità vendute:

Si è giunti dunque allo storico momento in cui Nintendo Switch ha superato, in termini di unità vendute, anche PS4. Un successo commerciale incredibile quello dell'ibrida di Nintendo, che si pone inevitabilmente nell'olimpo delle console più vendute di sempre. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!