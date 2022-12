Hogwarts Legacy: la data d’uscita su diverse console è stata posticipata

Warner Bros ha fatto sapere che la data d’uscita di alcune versioni di Hogwarts Legacy è stata rimandata. Ecco tutti i dettagli al riguardo

Ebbene sì: la data d’uscita delle versioni PlayStation 4 e Xbox One di Hogwarts Legacy è stata nuovamente posticipata al 4 aprile, mentre la versione per Nintendo Switch sarà lanciata il 25 luglio. L’account Twitter ufficiale del gioco ha pubblicato l’aggiornamento (insieme alla rivelazione della data per Switch, qui sotto), ma non ha spiegato il motivo del ritardo delle versioni last-gen del proprio attesissimo titolo.

Hogwarts Legacy: la data d’uscita delle versioni current-gen non cambia

La notizia positiva è che almeno la data d’uscita delle versioni PlayStation 5, Xbox Series e PC di Hogwarts Legacy resta invariata: 10 febbraio 2023. “Il team non vede l’ora di portarvi il gioco e vogliamo offrire la migliore esperienza di gioco possibile su tutte le piattaforme. Hogwarts Legacy debutterà il 4 aprile 2023 per PlayStation 4 e Xbox One e il 25 luglio 2023 per Nintendo Switch. Il team non vede l’ora di portarvi il gioco e vogliamo offrire la migliore esperienza di gioco possibile su tutte le piattaforme”, si legge nel tweet dell’account.

Hogwarts Legacy will launch on April 4, 2023 for PlayStation 4 and Xbox One and on July 25, 2023 for Nintendo Switch. The team is looking forward to bringing you the game and we want to deliver the best possible game experience across all platforms. — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 13, 2022

Si tratta del secondo posticipo per il titolo in oggetto; il lancio era infatti inizialmente previsto per le festività natalizie di quest’anno, prima di essere posticipato a febbraio. Lo sviluppatore Avalanche Software ha poi lentamente ma inesorabilmente condiviso diversi elementi del gioco, mostrando le missioni di Hogsmeade, le sezioni di scope volanti e la magia oscura di Hogwarts.

Una delle questioni più controverse di Hogwarts Legacy consiste nel legame del titolo action-adventure con l’autrice di Harry Potter, J.K. Rowling, che negli ultimi anni ha suscitato polemiche per i suoi commenti transfobici. La Warner Bros. ha dichiarato che l’autrice non è direttamente coinvolta nel gioco, ma i suoi dirigenti hanno comunque ribadito che l’autrice “ha il diritto di esprimere la sua opinione personale”.

