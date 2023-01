Migliori videogiochi in uscita: Febbraio 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Sembra ieri che entravamo nel 2023, e invece è già passato un mese! Salutiamo Gennaio e diamo il benvenuto a Febbraio con la nostra rubrica dei migliori videogiochi in uscita. Siete pronti a scoprire la nuova lineup?

Tra i nuovi arrivi il posto d’onore spetta, senza dubbio, all’attesissimo Hogwarts Legacy. Il titolo ci ha fatto attendere, ma siamo sicuri che ne valga la pena: finalmente potremo creare il nostro alter-ego ed esplorare la scuola di magia e stregoneria come non l’abbiamo mai vista. Le nostre scelte influenzeranno il nostro stile di gioco, le relazioni con gli altri studenti e il corpo docenti e il mondo intorno a noi. Ma ad Hogwarts non è tutto gioco e divertimento: dovremo indagare su un misterioso potere magico, molto ambito dalle forze oscure… Tra i migliori videogiochi di Febbraio 2023 c’è sicuramente anche Octopath Traveler II. Dopo il successo del primo episodio l’avventura fantasy in stile retro torna su Nintendo Switch con nuovi personaggi e nuovi mondi da esplorare. Avete già fatto la conoscenza della cacciatrice Ochette e del farmacista Castti?

Febbraio 2023 porta con sé una novità incredibile: finalmente in Occidente arriva Like a Dragon: Ishin!, spin-off della celeberrima serie Yakuza. Ritroveremo tutti i nostri personaggi preferiti ma in una veste molto particolare: il gioco è ambientato nel periodo Bakumatsu, ovvero gli ultimi anni della dinastia Edo, un periodo di instabilità politica e sociale. Il protagonista Sakamoto Ryōma, cercando giustizia per l’uccisione del suo mentore, si troverà impelagato in un coup d’état che lo porterà a (s)confrontarsi con nemici e alleati potenti. Segnaliamo un’altra novità interessante: Wild Hearts, un titolo che strizza l’occhio agli appassionati di Monster Hunter e che piacerà sicuramente agli ammiratori di titoli come Shadows of the Colosssus, Nioh e Bloodborne. Ambientato in un setting ispirato al Giappone, la modalità di caccia è molto originale: si ispira infatti al Karakuri, una tecnica artigianale che permette di creare meccanismi e automi. Sicuramente un’idea originale, che siamo pronti a provare in prima persona.

Tra le novità risalta Horizon Call of the Mountain, spin-off dell’omonima serie che, però, non vede Aloy come protagonista. In questo caso vestiremo i panni di Ryas, ex ribelle Carja condannato a espiare i suoi crimini unendosi a una spedizione inviata per indagare su una nuova minaccia per il Sundom. Esperto arciere, Ryas nel suo viaggio incontrerà personaggi del franchise originale e dovrà esplorare in lungo e in largo per adempiere alla sua missione.

Per la serie “graditi ritorni” tra i migliori videogiochi in uscita proponiamo Tales of Symphonia Remastered e Life is Strange 2. Il primo è la versione riveduta e corretta del titolo uscito per il Nintendo GameCube nel 2003, e vede il protagonista Lloyd Irving e i suoi compagni impegnati a salvare il mondo di Sylvarant dalla minaccia dei Desiani. Il secondo è il porting su Nintendo Switch dell’omonimo titolo uscito originariamente su PlayStation 4: se non avete avuto modo di giocare questa toccante storia di amore fraterno, vi invitiamo ad approfittarne!

Questi erano alcuni tra i numerosi titoli in uscita questo mese. Quali tra questi andrà ad arricchire la vostra collezione? Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Febbraio 2023, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Febbraio 2023| Elenco

Rhythm Sprout – 1 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Chef Life: A Restaurant Simulator – 2 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Deliver Us Mars – 2 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Life Is Strange 2 – 2 febbraio –Switch

Fashion Police Squad – 2 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Puzzle Bobble 2 / Bust-A-Move 2 Arcade Edition + Puzzle Bobble 3 / Bust-A-Move 3 S-Tribute – 2 febbraio – PS4, XBO, PC, Switch

Tails: The Backbone Preludes – 2 febbraio – PC

Helvetii – 3 febbraio – PS4, PC, Switch

Joe Wander and the Enigmatic Adventures – 3 febbraio – PS5, XSX, PC

Raiden IV x MIKADO remix – 3 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Endling: Extinction is Forever – 7 febbraio – iOS, Android

Hogwarts Legacy – 10 febbraio – PS5, XSX, PC

Blanc – 14 febbraio – PC, Switch

Labyrinth of Galleria: The Moon Society – 14 febbraio – PS4, PS5, PC, Switch

Wanted: Dead – 14 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Returnal – 15 febbraio – PC

Theatrhythm Final Bar Line – 16 febbraio – PS4, Switch

Rooftop Renegade – 17 febbraio – PS4, XBO, PC, Switch

The Settlers: New Allies – 17 febbraio – PC

Tales of Symphonia Remastered – 17 febbraio – PS4, XBO, Switch

Wild Hearts – 17 febbraio – PS5, XSX, PC

Atomic Heart – 21 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Like a Dragon: Ishin! – 21 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Digimon World: Next Order – 22 febbraio – PC, Switch

Horizon Call of the Mountain – 22 febbraio – PS5, PSVR 2

Kizuna AI: Touch the Beat! – 22 febbraio – PS5

After the Fall – 22 febbraio – PSVR 2

Puzzling Places – 22 febbraio – PSVR 2

Rez Infinite – 22 febbraio – PSVR 2, PS5

Song in the Smoke – 22 febbraio – PSVR 2

Resident Evil Village – 22 febbraio – PSVR 2

Tetris Effect: Connected – 22 febbraio – PS5, PSVR 2

Blood Bowl 3 – 23 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Company of Heroes 3 – 23 febbraio – PC

Grim Guardians: Demon Purge – 23 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Sons of the Forest – 23 febbraio – PC

Clive ‘N’ Wrench – 24 febbraio – PS4, PS5, PC, Switch

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe – 24 febbraio – Switch

Octopath Traveler II – 24 febbraio – PS4, PS5, PC, Switch

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 24 febbraio – PS4, PS5, Switch

Kerbal Space Program 2 – 24 febbraio – PC

Dungeons of Aether – 28 febbraio – PC

Destiny 2: Lightfall – 28 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Scars Above – 28 febbraio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Lucy Dreaming – 28 febbraio – Switch

void tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – 28 febbraio – PS4, Switch

Darkest Dungeon II – TBA – PC

Redemption Reapers – TBA – PS4, PC, Switch

Sherlock Holmes: The Awakened – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch