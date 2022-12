Xbox: in programma uno showcase nei primi mesi del 2023?

Secondo recenti rumor, Xbox starebbe programmando uno showcase tutto suo nei primi mesi e dunque nella prima parte del prossimo anno, il 2023, scopriamone di più

Xbox e Microsoft sono state, probabilmente, le grandi assenti allo spettacolo e alla cerimonia dei The Game Awards 2022. Cerimonia che, oltre a premiare i migliori giochi dell’ultimo anno, è stata teatro di tantissimi annunci e aggiornamenti su vari titoli in sviluppo. Da Death Stranding 2 ad Hades 2 passando per Final Fantasy XVI ma, a meno che non si trattasse di titoli multipiattaforma, dal punto di vista delle esclusivo il colosso di Redmond è stato assente. Recenti rumor, però, suggeriscono uno showcase Xbox in programma per i primi mesi del 2023.

Xbox: uno showcase nella prima parte del 2023? Probabilmente sì!

Stando alle ultime indiscrezioni e agli ultimi rumor relativi proprio a Microsoft e al mondo Xbox, un nuovo showcase dedicato sarebbe in programma per l’inizio del 2023, nei prossimi mesi a cui andremo incontro. Ad alimentare questa notizia sono stati diversi insider e, addirittura, l’Xbox exec Aaron Greenberg che, dopo i TGA 2022 ha annunciato: “Xbox ha in programma molti show per il 2023”. Oltre a lui, il noto insider Jez Corden ha confermato che degli eventi targati Xbox vedranno la luce molto presto.

Di carne al fuoco, in casa Microsoft ce n’è davvero tanta e tante le sono novità e gli aggiornamenti attesi sui maggiori titoli in sviluppo che, a conti fatti, rappresentano la line-up delle esclusive più attese. Titoli come Starfield, Forza Motorsport e Redfall sono in programma per la prossima primavera; ma anche giochi come Avowed, Perfect Dark, Hellblade 2, necessitano di aggiornamenti e notizie che tranquillizzano i fan e coloro che li attendono.

