The Game Awards 2022: tutti gli annunci dell’evento

Questa sera si sono tenuti i The Game Awards 2022 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i giochi mostrati durante l’evento

Dopo una lunga attesa sono finalmente ritornati i TGA, la grande celebrazione organizzata ogni anno da Geoff Keighley. Durante i The Game Awards 2022 avremo modo di assistere a tante premiazioni, world premiere, nuovi trailer e anche emozionanti spettacoli musicali. Se però non siete interessati a seguire tutto lo show e volete solo sapere le novità più importanti, in questo articolo potrete comodamente trovare tutti gli annunci e i giochi più importanti mostrati durante l’evento.

Hades II – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

I The Game Awards sono iniziati col botto grazie allo spettacolare trailer di Hades II. Questo nuovo titolo di Supermassive Games sembra riproporre tutti gli elementi principali del primo capitolo, ma questa volta con un nuovo protagonista e una nuova storia. Se siete interessati a dare un’occhiata al trailer di lancio del gioco, potrete farlo grazie al trailer in calce qui sotto.

Judas – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Dopo una lunghissima attesa Ken Levine è tornato a far parlare di se con Judas, il suo nuovo titolo. La mente dietro a Bioshock e Bioshock Infinite infatti ha finalmente annunciato di essere a lavoro su di un nuovo immersive sim davvero particolare che sembra portare con se l’atmosfera tipica dei suoi lavori più amati. In calce qui sotto potrete trovare il reveal trailer di Judas.

Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Bayonetta 3 è stato pubblicato non troppo tempo fa e di conseguenza siamo rimasti stupiti di rivedere ancora una volta la serie sul palco dei Game Awards. Durante la premiazione infatti è stato annunciato Bayonetta Origins: Cereza and The Lost Demon, uno spinoff che racconta la storia di Bayonetta prima che diventasse la strega che tutti conosciamo. Se volete saperne di più sul titolo, qui di seguito potrete trovare il trailer d’annuncio.

Destiny 2: Lightfall – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

I TGA sono iniziati con un gran numero di nuovi annunci, ma abbiamo anche avuto modo di rivedere dei titoli già annunciati da tempo. Durante la presentazione infatti è stato mostrato un nuovo trailer di Lightfall, la nuova espansione di Destiny 2 in arrivo a febbraio 2023. Questo nuovo video ci ha permesso di assistere ad un gran numero di spettacolari sequenze di gameplay e inoltre ci ha permesso anche di dare un’occhiata ad alcune ambientazioni davvero spettacolari.

The Last of Us Part I – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Il remake del primo The Last of Us è uscito non troppo tempo fa su console e a quanto pare presto arriverà anche su PC. Durante lo show infatti è stato mostrato un nuovo trailer che ha svelato anche la data d’uscita del gioco su PC, cioè il 3 marzo 2022. Finalmente anche i giocatori PC avranno la possibilità di vivere la prima grande avventura di Joel e Ellie.

Star Wars: Jedi Survivor – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Star Wars: Jedi Survivor è il sequel di Fallen Order, il tanto apprezzato titolo di Electronic Arts ambientato nell’universo di Star Wars. In questo nuovo capitolo vestirete ancora una volta i panni di Cal, che sta volta dovrà decidere fino a che punto spingersi per salvare i suoi cari. Il nuovo trailer del gioco ci ha permesso di vedere finalmente un bel po’ di gameplay e inoltre ci ha rivelato che il gioco sarà rilasciato in tutto il mondo il 17 marzo 2023.

Earthblade – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Earthblade è un metroidvania in sviluppo da parte di Maddy Makes Games, il team che ha creato il tanto acclamato Celeste. Questo nuovo gioco è davvero molto ispirato dal punto di vista artistico e inoltre sembra vantare anche un gameplay abbastanza interessante. Qui di seguito potrete trovare il reveal trailer di Earthblade.

Dune Awakening – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Finalmente Dune Awakening è tornato a mostrarsi grazie ad un nuovo trailer. Questo particolare MMO Survival Open World è ambientato nell’affascinante mondo di Dune e grazie al nuovo trailer mostrato durante i The Game Awards abbiamo avuto modo di farci un’idea leggermente più chiara sui temi che tratterà.

Death Stranding 2 – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Tra tutti gli annunci dei The Game Awards 2022, quello di Death Stranding 2 è stato certamente uno dei più clamorosi. Hideo Kojima infatti è salito sul palco dell’evento per annunciare il suo nuovo progetto, mostrando inoltre uno spettacolare reveal trailer. Se anche voi volete dare un’occhiata al nuovo progetto di Kojima, potete farlo grazie al video in calce qui sotto.

Tekken 8 – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Dopo Street Fighter VI, finalmente un altro grande picchiaduro torna a far parlare di se. Durante i TGA infatti è stato mostrato il reveal trailer di Tekken 8, che fino ad ora era stato annunciato solo con un teaser. Questo entusiasmante trailer ci ha permesso di assistere a diversi combattimenti spettacolari e ci ha parlato anche un po’ della storia del gioco.

Nightingale – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Nightingale è un ambizioso survival open world che vanta come sua feature principale la possibilità di visitare regni completamente diversi gli uni dagli altri. Il titolo si era già mostrato diverse volte in video, ma grazie al nuovo trailer dei Game Awards abbiamo avuto la possibilità di approfondire il viaggio tra regni.

Baldur’s Gate 3 – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Baldur’s Gate 3 è disponibile in accesso anticipato da ormai tanto tempo, ma ora a quanto pare ha finalmente una data d’uscita. Durante i The Game Awards è stato infatti rivelato che il titolo di Larian Studios arriverà alla versione 1.0 ad Agosto 2023. Inoltre per l’occasione è stato anche pubblicato un ricco trailer che potrete trovare in calce qui sotto.

Diablo 4 – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Diablo 4 è certamente il gioco Blizzard più atteso degli ultimi anni e ora finalmente sembra essere a portata di mano. Nel corso dei Game Awards è stato infatti mostrato uno spettacolare trailer in CGI che ha anche svelato la data d’uscita del titolo, cioè il 6 giugno 2023. Se anche voi volete immergervi nel mondo di Diablo 4, potrete farlo grazie al video qui sotto.

Horizon Forbidden West: Burning Shores – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Nel corso dei Game Awards abbiamo assistito a tanti annunci di nuovi giochi, ma ci sono stati ovviamente anche dei DLC. Durante l’evento infatti è stato annunciato Burning Shores, la nuova espansione di Horizon Forbidden West. Per il momento non sappiamo molto di questo DLC, se non che sarà ambientato nei dintorni di Hollywood e che vedrà Aloy intenta ad affrontare una nuova minaccia robotica davvero pericolosa.

Blue Protocol – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Blue Protocol è un action RPG open world in sviluppo da parte di Bandai Namco e Amazon Games. Il titolo vanta uno stile grafico cartoon davvero stupendo e anche un gameplay rapido e divertente. Se volete saperne di più sul titolo, in calce qui sotto potrete trovare il reveal trailer.

Remnant II – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

A sorpresa durante i TGA è stato annunciato Remnant II. Questo sequel vedrà il vostro protagonista intento ancora una volta a viaggiare tra i mondi per affrontare creature letali e esplorare i resti di civiltà ormai scomparse. Inoltre, proprio come il suo predecessore, anche questo titolo sarà giocabile interamente in cooperativa.

Banishers: Ghosts of new Eden – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Banishers: Ghosts of new Eden è un particolare action RPG in sviluppo da parte di Focus Entertainment e Don’t Nod, la software house che ha lavorato anche a Life is Strange. In questo titolo vestirete i panni di una coppia di cacciatori di fantasmi che saranno costretti a compiere scelte difficili e ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

Crash Team Rumble – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Dopo il successo di Crash 4 in molti si aspettavano un nuovo capitolo della serie, ma in pochi avrebbero pensato ad un sequel spirituale di Crash Bash. Crash Team Rumble è un party game a squadre in cui due team di giocatori dovranno affrontarsi in diverse sfide per ottenere la vittoria. In calce qui sotto potrete trovare il reveal trailer del gioco.

The Lords of the Fallen – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

The Lords of the Fallen è un prequel di Lords of the Fallen, uno dei primi titoli soulslike ad essere mai stato pubblicato. In questo nuovo capitolo della serie vestirete i panni di un misterioso crociato oscuro e dovrete avventurarvi in una pericolosa missione per eliminare Adyr, il dio demone. The Lords of the Fallen era già stato annunciato tempo fa, ma in occasione dei TGA 2022 è tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer.

Crime Boss – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Crime Boss è uno sparatutto open world in prima persona in cui dovrete vestire i panni di un rinomato capo della malavita degli anni 90. La peculiarità di questo titolo però è il fatto che i personaggi del gioco saranno impersonati da attori estremamente noti e popolari, come ad esempio Kim Basinger, Danny Trejo e Chuck Norris. Se volete scoprire tutti i volti famosi presenti nel titolo, in calce qui sotto potrete trovare il trailer dei TGA.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Ormai è passato tanto tempo dal lancio di Cyberpunk 2077, ma a quanto pare il titolo ha ancora qualcosa da dire. Durante i TGA infatti CD Projekt RED ha mostrato un nuovo trailer di Phantom Libery, il nuovo DLC in arrivo nel 2023. Se volete saperne di più, in calce qui sotto potrete trovare il trailer pubblicato questa notte.

Armored Core VI Fires of Rubicon – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

A sorpresa durante l’evento di questa notte è stato mostrato un reveal trailer di Armored Core VI Fires of Rubicon. Questo nuovo capitolo della saga di Armored Core è in sviluppo da parte di FromSoftware e a quanto pare sarà pubblicato già nel corso del 2023. Per il momento non sappiamo molto del gameplay o della storia del gioco, ma grazie al reveal trailer possiamo almeno farci un’idea dell’atmosfera che caratterizzerà l’esperienza.

Final Fantasy XVI – The Game Awards 2022: tutti gli annunci

Infine i TGA si sono conclusi con un grandioso trailer di Final Fantasy XVI. Questo nuovo video ci ha permesso di osservare tante nuove sequenze di gameplay spettacolari e ha anche fatto luce su alcuni aspetti molto interessanti della storia. Inoltre grazie a questo trailer è stata finalmente svelata la data d’uscita ufficiale di Final Fantasy XVI, cioè il 22 giugno 2023.

Questo è tutto per i The Game Awards 2022!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato agli annunci più importanti dei The Game Awards 2022. Se però volete sapere proprio tutto sullo show, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata anche al nostro articolo dedicato ai vincitori dell’evento.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.