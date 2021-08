I migliori giochi di Xbox Game Pass | Agosto 2021

Da tempo ormai il servizio in abbonamento di Microsoft ci riempie di titoli da scoprire. Ma quali sono i migliori giochi su Xbox Game Pass?

L’Xbox Game Pass permette ad una cifra mensile tutto sommato piccola di giocare un catalogo di giochi davvero enorme. All’interno dell’abbonamento di casa Microsoft sono presenti molti ottimi giochi, dai capolavori che tutti conosciamo a delle perle da riscoprire il prima possibile. D’altra parte però, è facile perdersi in un mare così vasto di titoli e perdersi proprio quello che si sta cercando. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una lista dei migliori giochi presenti nell’Xbox Game Pass.

Una libreria enorme a portata di mano

In questa guida si passerà senza soluzione di continuità da titoli giganteschi e giochi magari meno conosciuti dal grande pubblico. Cercheremo inoltre di spaziare su più generi in modo da accontentare tutti i gusti. Il panorama videoludico è enorme e variegato e lo stesso vale per i giochi del Game Pass. Ecco quindi che chiunque può trovare ciò che più lo aggrada. Senza contare che Microsoft ha assicurato che tutte le esclusive delle prime parti saranno disponibili al lancio all’interno del catalogo.

Come forse sapere il Game Pass è disponibile sia su Xbox One che su PC. Le due piattaforme hanno cataloghi leggermente differenti, indicheremo quindi ogni volta su quale piattaforma è disponibile quel determinato gioco in modo da non creare confusione su dove potete trovarlo. Inoltre sappiamo che il servizio arriverà anche su Xbox Series X, potrebbe essere davvero un bel modo per fare il salto generazionale, trovandosi al lancio tantissimi giochi da poter recuperare quando si vuole.

Halo 5: Guardians – I migliori giochi di Xbox Game Pass

Il quinto capitolo di una saga leggendaria che ha fatto la storia delle console Microsoft. Il nuovo corso sviluppato da 343 Industries, iniziato dal quarto capitolo, continua con Halo 5: Guardians. Tutto è curato nei minimi dettagli e viene spinto ai massimi livelli, dal comparto grafico alla colonna sonora. Se siete amanti degli shooter in prima persona la saga di Halo è imperdibile e questo capitolo non fa eccezione.

Il gameplay nelle fasi di shooting è come sempre ottimo e il multiplayer è davvero soddisfacente. Da possessori di una console Microsoft, Halo non può mancare nel vostro bagaglio di esperienze. Halo 5: Guardians è un grandissimo titolo, da giocare sopratutto in attesa del suo seguito, Halo: Infinite.

Piattaforme: Xbox One

Age of Empires 2: Definitive Edition – I migliori giochi di Xbox Game Pass

Si tratta di uno strategico in tempo reale amatissimo sin dalla sua uscita nel 1999. Questo remake è l’ultima edizione disponibile, con un comparto grafico rinnovato e non solo. In Age of Empires 2: Definitive Edition si trovano infatti anche tutta una serie di nuovi contenuti che rendono appetibile il titolo anche a chi ha spolpato l’opera originale.

Nel mentre si costruisce la propria civiltà sarà possibile entrare in nuove epoche, che andranno ad evolvere l’impero creato dal giocatore. Se siete amanti degli strategici o se siete anche solo incuriositi da un genere che per voi potrebbe essere nuovo provate Age of Empires 2: Definitive Edition, non ve ne pentirete.

Piattaforme: PC

Gears 5 – I migliori giochi di Xbox Game Pass

Gears of War è un altro dei pilastri che contraddistinguono l’offerta Microsoft da quando si è gettata nel mondo dei videogiochi. Il quinto capitolo prova ad innovare classica formula dello shooter in prima persona abbandonando la linearità e favorendo un’esplorazione più libera e aperta.

Gears 5 alterna l’azione più sfrenata ad un trama ben narrata, portando un po’ d’aria fresca ad una serie che sentiva il bisogno di rinnovarsi un po’. Il team di Coalition è riuscito in pieno nell’intento ed ha confezionato un gioco apprezzato da pubblico e critica. In questo capitolo vestiremo i panni di Kait Diaz, ma non mancheranno le apparizioni di alcune vecchie conoscenze del brand di Gears of War.

Piattaforme: Xbox One e PC

Yakuza 0 e Yakuza Kiwami – I migliori giochi di Xbox Game Pass

Due giochi al prezzo di uno in questa sezione della lista. Yakuza 0 e Yakuza Kiwami sono degli action dallo stile prettamente giapponese. Il punto di forza di questi giochi non è solo il sistema di combattimento spettacolare, ma anche una trama matura ed una quantità incredibile di minigiochi.

Entrambi i titoli sono ambientati in una versione fittizia di Kabukicho, noto quartiere di Tokyo. Il protagonista è Kiryu della famiglia Kazuma, egli rimarrà invischiato in numerose storie legate alla Yakuza nel corso dei capitoli che compongono l’epopea di Yakuza. Entrambi i giochi sono un ottimo punto di inizio, vi consigliamo però di cominciare dallo 0, poiché è il primo capitolo in ordine temporale ed è sviluppato proprio con lo scopo di essere il gioco ideale con cui cominciare.

Piattaforme: Xbox One e PC

Sea of Thieves – I migliori giochi di Xbox Game Pass

Dopo un avvio piuttosto contestato a causa della mancanza di contenuti, Sea of Thieves è riuscito a far cambiare idea anche a chi era più scettico. Rare ha ampliato la mole di contenuti con aggiornamenti ed espansioni gratuite. Ad oggi Sea of Thieves è uno dei titoli più divertenti in assoluto, sopratutto se si gioca in compagnia.

Il gioco fa leva sulle dinamiche sempre nuove che un gruppo di amici riesce a generare durante le sue folli avventure. Ambientato all’epoca dei pirati, il giocatore andrà alla ricerca di tesori tra pericolosi scheletri e bevute di grog. Consigliatissimo se volete appassionarvi ad un gioco con un mondo sempre vivo e costantemente aggiornato, in particolar modo se avete a disposizione degli amici con cui giocare. In caso contrario non preoccupatevi, i pirati sono persone socievoli e vi inviteranno volentieri nella loro ciurma.

Piattaforme: Xbox One e PC

NieR: Automata – I migliori giochi Xbox Game Pass

Il gioco che ha consacrato alla folla l’immenso talento di Yoko Taro. Lo stravagante autore giapponese è riuscito ad inserire l’ennesimo tassello nel suo enorme universo che parte dalla saga di Drakengard, fino ad arrivare a NieR: Automata. Il gameplay action è affidato a Platinum Games, certezza assoluta nel genere che non sbaglia neanche questa volta. Il punto forte di NieR: Automata però è la sua narrativa.

Attraverso diverse run una storia inizialmente semplice si dipana fino all’incredibile finale, che gioca con il medium videoludico come mai prima d’ora. Si tratta di un grandissimo gioco di questa generazione, che nonostante molti difetti riesce ad entrare nel cuore dei videogiocatori come pochi titoli sanno fare. Non siate spaventati dalla lore intricatissima dell’universo di Yoko Taro, NieR: Automata si può giocare benissimo senza aver mai approcciato ai titoli precedenti.

Piattaforme: Xbox One

Forza Horizon 4 – I migliori giochi Xbox Game Pass

È il momento di quello che forse al momento è il miglior gioco di guida in circolazione, disponibile gratuitamente grazie al solo abbonamento all’Xbox Game Pass. Forza Horizon 4, sviluppato da Playground Games, ci porta nelle splendide terre del Regno Unito. Qui potremo esplorare liberamente l’enorme mappa di gioco oppure dedicarci alle gare contro avversari offline o online.

Una delle novità di questo capitolo è la presenza delle stagioni dinamiche, che andranno a modificare la mappa di gioco con il passare dei mesi. Questa feature va a modificare lo stile di guida nel corso del tempo a causa delle condizioni ambientali rendendo il gameplay sempre fresco. Senza contare poi la cura dedicata al comparto online, che permette di esplorare la mappa liberamente insieme ad altri giocatori in tempo reale.

Piattaforme: Xbox One e PC

Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps – I migliori giochi Xbox Game Pass

Due titoli in uno in questo paragrafo. Se Ori and the Blind Forest è stata una sorpresa, Ori and the Will of the Wisps è la consacrazione di Moon Studios che entra di diritto come uno dei team più talentuosi nel panorama. Esteticamente si tratta di due veri e propri capolavori che vi lasceranno a bocca aperta più di una volta nel corso dell’avventura.

Entrambi i giochi sono dei metroidvania bidimensionali, a dirla tutta si tratta di due dei migliori esponenti del genere. L’esplorazione della mappa è quindi fondamentale per potenziare il protagonista e renderlo in grado di progredire nel gioco. Il livello di difficoltà è piuttosto alto e non sarà difficile fallire più volte la stessa sezione, ma allo stesso tempo i giochi non risultano mai frustrante e sapranno regalarvi momenti di grande soddisfazione.

Piattaforme: Xbox One e PC

Microsoft Flight Simulator – I migliori giochi Xbox Game Pass

Certo probabilmente il gioco non è adatto a tutti i palati. Ma è proprio questo il bello del Game Pass, potete infatti scaricare il gioco e provarlo completamente a costo zero e se non vi piace potete sempre passare ad altro. Potrebbe valere la pena scaricare Microsoft Flight Simulator anche solo per ammirare il livello tecnico raggiunto da Asobo Studios.

La software house infatti ha compiuto un lavoro che ha dell’incredibile. Utilizzando le mappe di Bing è riuscita a riprodurre fedelmente l’intero pianeta. La Terra è a nostra completa disposizione e potremo attraversarla da parte a parte con un ampio numero di aerei diversi. Il gioco propone diversi aiuti per i principianti quindi non fatevi intimidire. Quanto poi sarete più esperti potrete rimuovere tali aiuti e cercare di godervi il simulatore di aerei definitivo.

Piattaforme: PC e Xbox Series X/S

Crusader Kings III – I migliori giochi Xbox Game Pass

Passiamo ad un titolo di un genere che forse potrebbe non fare al caso di tutti, ma che consigliamo caldamente di provare proprio grazie all’abbonamento al Game Pass. Stiamo parlando di Crusader Kings III, gioco grand strategy sviluppato da Paradox Interactive. Come tutti i titoli del genere c’è bisogno di grande attenzione e di un po’ di pazienza prima di prenderci mano, poiché la profondità di Crusader Kings III è davvero sconfinata.

Una volta però che si impara a destreggiarsi nei tantissimi menù, si apre un mondo pieno di possibilità. In Crusader Kings III dovrete costruire la vostra dinastia: si passa dalla gestione dell’esercito, all’economia fino alla religione. Ogni partita sarà unica e ricca di eventi inaspettati di qualsiasi tipo in base alle vostre azioni. Insomma se avete un po’ di tempo da dedicarci vi consigliamo assolutamente di giocarlo, poiché potrebbe regalarvi delle enormi soddisfazioni.

Piattaforme: PC

DOOM Eternal – I migliori giochi Xbox Game Pass

I primi strascichi dell’acquisizione Zenimax da parte di Microsoft si vedono subito dall’inserimento di DOOM Eternal nell’Xbox Game Pass. Stiamo parlando di uno degli FPS migliori della generazione, se non il migliore in assoluto. Il gameplay è estremamente frenetico, ma al contempo è necessario tenere il cervello acceso per prendere le decisioni giuste in pochissimo tempo.

Sono presenti diversi livelli di difficoltà che riusciranno a soddisfarvi sia se cercate qualcosa di accessibile sia se volete cimentarvi in una sfida “infernale”. Ovviamente poi non manca quella dose di ultraviolenza caratteristica di una serie che ha fatto la storia dei videogiochi.

Piattaforme: Xbox e PC

Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – I migliori giochi Xbox Game Pass

Spesso si pensa ancora che le piattaforme Xbox manchino di produzioni dedicate agli amanti dei titoli giapponesi. Niente di più falso, come ci dimostra la presenta di Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta nel Game Pass. L’undicesimo capitolo della saga di una delle saghe storiche facenti parte del genere JRPG. Dragon Quest XI infatti è quanto di più classico possiate trovare in salsa moderna all’interno del panorama.

L’edizione disponibile è la S, che apporta numerosi miglioramenti al gioco. In particolare segnaliamo la possibilità di switchare tra la moderna grafica 3D ed una grafica retro 2D ispirata ai primi capitoli di Dragon Quest. Inoltre è presente il doppiaggio giapponese e la modalità fotografica per chi vuole apprezzare al meglio le creature disegnate dall’ormai leggendario Akira Toriyama. Infine la qualità della vita è aumentata sensibilmente, grazie alla possibilità di saltare le cutscene o di velocizzare i combattimenti.

Piattaforme: PC, Xbox, Xbox Series X e Xbox Series S

What Remains of Edith Finch – I migliori giochi Xbox Game Pass

Anche What Remains of Edith Finch entra a far parte del catalogo Xbox Game Pass. Questa particolare avventura grafica in prima persona uscita del 2017 ci mette nei panni di Edith, una ragazza che torna nella sua casa sulle coste di Washington per scoprire il destino della sua famiglia. Viaggiando di stanza in stanza, scoprendo man mano tutti i luoghi della casa, Edith, attraverso dei documenti, viene a conoscenza delle modalità con cui i membri della sua famiglia sono morti.

In What Remains of Edith Finch, ogni sezione della casa è accomunata ad un mini game con meccaniche proprie. Questo rende il racconto legato ad ogni personaggio della famiglia unico, non solo dal punto di vista del tono narrativo, sempre diverso, ma soprattutto da quello ludico. Vi consigliamo caldamente questo titolo perché rappresenta uno di quegli esperimenti riusciti (pochi), che negli anni scorsi hanno fatto parlare di sé per via della loro particolare empatia e sensibilità nel raccontare storie. Ad essi ci si è rivolti con il nome spregiativo di “Walking Simulator”, nonostante spesso dietro ci sia un’originale idea di game design.

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S

Final Fantasy XII: The Zodiac Age – I migliori giochi Xbox Game Pass

L’11 di febbraio è una data da segnarsi sul calendario per tutti i possessori del Pass di Xbox. Arriva infatti Final Fantasy XII: The Zodiac Age, remastered del capitolo uscito nel 2006 su PS2. Se non avete mai provato questo titolo non potete farvi sfuggire l’occasione. Nonostante il dodicesimo capitolo della saga di Final Fantasy sia stato criticato per aver introdotto un sistema di combattimenti a turni molto più action rispetto ai precedenti (con la cosiddetta ATB o Active Time Battle), il titolo offre una grande e a tratti, irripetibile esperienza. Da una storia che echeggia nello stile l’epica alla Star Wars, fino ai dei personaggi ottimamente caratterizzati, il gioco offre, grazie anche a questa sua “svolta action”, una libertà esplorativa negata in parte ai capitoli precedenti a causa dei famigerati scontri casuali che frammentavano l’esplorazione.

Nel corso dell’avventura viaggerete attraverso un vasto insieme di città, foreste, fortezze volanti, ghiacciai e molti altri biomi e vi scontrerete con un’ampia tipologia di nemici. FFXII rimane un grande titolo anche per via del suo sistema di progressione, che vede il miglioramento delle abilità tramite il loro “sblocco” in un menu a scacchiera. Senza dimenticare anche la presenza dei gambit, ovvero la possibilità di assegnare le abilità al party in modo da automatizzare, in parte o del tutto, lo svolgimento degli scontri e pensare così a differenti strategie. Se siete degli amanti dei jrpg, Final Fantasy XII: The Zodiac Age farà sicuramente al caso vostro.

Piattaforme: PC

Outriders – I migliori giochi Xbox Game Pass

Outriders è il nuovo titolo sviluppato da People Can Fly uscito il primo aprile su tutte le piattaforme. Il gioco è un action adventure in terza persona con componenti gdr. I giocatori potranno costruire il proprio personaggio su un totale di quattro classi diverse. Trickster, Pyromancer, Devastator e Technomancer. Nel corso della storia sarete mandati a esplorare il pianeta alieno Enoch alla ricerca di uno strano segnale. Man mano che eliminerete i nemici otterrete punti esperienza da spendere in abilità uniche. Ogni classe ha un proprio ramo delle abilità.

Potrete assegnare queste ultime a degli slot che sbloccherete lungo l’avventura. Il gameplay quindi, si alterna tra fasi di shooting intervallate dall’utilizzo dei poteri. La componente role play, nonostante non sia presente in grandi quantità (in quanto non influisce sull’esito della storia), si avverte. Infatti i giocatori possono visitare differenti hub e parlare a npc. Durante le cut scenes inoltre, potrete decidere l’outcome della conversazione tramite scelte di dialogo multiple. Il gioco permette di essere completato in single player così come in multi, per un totale di 3 giocatori massimo.

Piattaforme: Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X

The Ascent – I migliori giochi Xbox Game Pass

Se siete amanti del genere cyberpunk non potete lasciarvi scappare The Ascent. Nuovo titolo sviluppato da Neon Giant, questo gdr sparatutto fa della sua ambientazione un vanto. I neon che fendono con la loro luce le terrazze più alte della città danno un contesto unico al gameplay. The Ascent, oltre ad essere di base uno sparatutto in visuale isometrica, presenta una forte componente ruolistica, con diversi parametri da perfezionare come salute, energia, abilità tecniche e agilità. Le modalità con le quali si presenta il gioco vanno dalla classica avventura single player a una co op fino a 4 giocatori, sia in locale che online.

Forte della sua componente narrativa e di un’ampia lore, i giocatori avranno modo di approfondire i dettagli sul viaggio di ascesa dei protagonista. L’obiettivo è quello di farsi strada a suon di proiettili per scoprire la verità sul crollo della mega corporazione di Veles, l’Ascent Group. Nel corso dell’avventura vi muoverete dai più sporchi e luridi bassifondi della città, fino alla cima dei più alti e importanti grattacieli. Se dunque siete alla ricerca di un gioco caciarone ma allo stesso tempo stiloso e con una trama e un mondo intrigante, sicuramente The Ascent farà al caso vostro.

Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S

L’imbarazzo della scelta

Si conclude qui la nostra lista dei migliori giochi dell’Xbox Game Pass. Si tratta solo di una piccola selezione di ciò che potete trovare all’interno del catalogo. Microsoft è riuscita a raggiungere l’obiettivo di creare davvero il tanto ricercato “Netflix dei videogiochi” e senza ombra di dubbio è il maggiore punto di forza del suo ecosistema. Avere accesso ad una quantità di giochi così grande ti permette di poter provare anche giochi che non avresti mai immaginato di comprare.

Siete già abbonati all’Xbox Game Pass? Fateci sapere la vostra opinione sul servizio e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità dal mondo dei videogiochi e non solo!