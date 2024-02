Lo Xiaomi 14 è in offerta su Mediaworld!

Avere il massimo della tecnologia degli smartphone è sempre una spesa non da poco, ma per questo Mediaworld ha creato questa offerta sullo Xiaomi 14, l’ultimo modello base dell’azienda cinese

Quando si pensa ad uno smartphone di alta qualità si pensa al Galaxy della Samsung o all’IPhone della Apple, giusto? Beh, sì, ma non solo. C’è un motivo infatti se anche l’ultimo modello di Xiaomi sia ad un prezzo così elevato tanto quanto quelli dei suoi contendenti. Per capire quanto sia altrettanto gettonata quest’azienda, considerate che dal modello base stanno producendo anche una serie di versione Ultra di questo smartphone. Oggi trovate su Mediaworld in offerta lo Xiaomi 14, uno smartphone che offre delle prestazioni talmente alte che diventa addirittura una console portatile. Se portate il vostro vecchio Xiaomi avrete uno sconto di 100 euro. Potete trovare l’offerta sull’ultimo modello della Xiaomi cliccando qui.

Ecco cosa trovate nello Xiaomi 14 in offerta su Mediaworld

Iniziamo col dire che questo smartphone è perfetto per essere utilizzato letteralmente ovunque. Questo è possibile grazie alle Lenti Leica Summilux, che sì, vi permettono di guardare lo schermo a prescindere da quanto è illuminata la zona e da quanto battono forte i raggi del sole. Ma non solo, queste lenti vi regalano anche un’esperienza visiva con dei colori realistici e nitidi, a occhio sentirete proprio la leggerezza e la fluidità di questo smartphone. Questo accompagnato tra l’altro dal sensore di immagini Light Fusion 9000, che in aggiunta alla visibilità nitida, vi danno anche una profondità di colore nativa a 14 bit che permette di catturare tutti i dettagli delle immagini in qualsiasi condizione di luminosità.

Per finire, c’è il teleobiettivo fluttuante Leica 75 mm, che hanno pensato di apportare nello smartphone per tutti gli amanti della fotografia che vogliono ottenere il massimo della qualità nei loro scatti. Questo permette alla messa a fuoco di spaziare da 10 cm all’infinito, incredibile sia per gli scatti ravvicinati che per gli scatti da lontano. La fotografia Telemacro permette a chi lo usa di catturare tutti i dettagli possibili all’interno di una foto. Questi dettagli potete catturarli sia da vicino che da lontano e con il massimo del comfort. Il sistema di imaging di Xiaomi 14 copre delle lunghezze focali da 14 a 75mm. Tutto questo grazie a tre obiettivi, ognuno dei quali permette di scattare delle foto stupende.

Ci sembrano dei motivi più che validi per cogliere l’offerta di Mediaworld sullo Xiaomi 14. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.