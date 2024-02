Mercedes: prima auto di ultra-lusso uscita nel 2025

Anche l’azienda tedesca è pronta ad entrare nel mondo del lusso con la prima auto di ultra-lusso di Mercedes, data d’uscita nel 2025. L’auto porterà al debutto il sub brand Mythos e avrà una carrozzeria speedster.

L’azienda tedesca Mercedes-Benz ha annunciato l’arrivo di quest’auto già nel 2022, annunciando così il debutto di un nuovo band che l’azienda ha chiamato Mythos. Da quel giorno in poi, però, non si è più saputo nulla della roadster. Ma comunque l’azienda ha continuato ad annunciare dei nuovi arrivi, come la Brabus Rocket 1000, una delle auto più veloci del mondo. La nuova roadster, però, è tornata al centro dell’attenzione quando la Mercedes ha fatto i conti delle spese finanziare a fine 2023, annunciando così l’anno di debutto: il 2025. La prima versione disponibile sarà una speedster della SL, almeno da quello che riusciamo a capire dalla presenza delle gobbe dietro i sedili. L’auto sarà disponibile anche in versione Maybach, già posizionata all’interno della categoria di lusso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gorden Wagener (@gorden.wagener)

Quanto costerà l’auto di ultra-lusso di Mercedes in uscita nel 2025

A giudicare da questi dati, possiamo quindi facilmente prevedere che la versione del marchio Mythos sarà più costosa e ricercata rispetto alla controparte Maybach. Già nel 2022 il capo del reparto design di Mercedes, Gordon Wagener, aveva già mostrato un concept della Mercedes-Maybach SL rossa con dei numerosi loghi a doppia M incisi sul cofano nero attraversato da una nervatura verticale. Come potrete già immaginare, i prezzi sono davvero alti e non tutti possono permettersela. Già la Mercedes AMG SL di base si aggirava sui 143.000 euro, quindi immaginate quanto possa costare la versione di ultra-lusso. La variante firmata Mythos poi già era stata proposta a 300.000 euro, per poi salire di prezzo a seconda delle varie opzioni aggiuntive scelte. Questo basta per far capire che il sub-brand Mythos sarà solo per i veri appassionati, per chi cerca davvero delle auto da collezione esclusive. E ci crediamo, visti i prezzi così alti che poche persone al mondo possono permettersi.

Voi cosa ne pensate? Riuscireste ad acquistare l’auto di ultra-lusso di Mercedes? Lasciate un commento per farci sapere la vostra. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.