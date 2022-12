Oppenheimer: arriva il primo trailer ufficiale del film di Nolan

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Oppenheimer, nuovo film di Cristopher Nolan nelle sale a luglio 2023

Uno dei film più attesi del 2023 si mostra finalmente col suo primo trailer ufficiale. In uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 20 luglio, possiamo gettare un primo sguardo a Oppenheimer, ultima fatica di Cristopher Nolan. Il film racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, l’uomo che ha cambiato per sempre il mondo guidando il famoso progetto Manhattan e la realizzazione della bomba atomica, lanciata poi dagli americani sulle città di Hiroshima e Nagasaki nel 1945 per porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. La pellicola si basa sul romanzo American Prometheus di Kai Bird e Martin J. Sherwin e vede Cillian Murphy, uno dei fedelissimi di Nolan, vestire i panni del protagonista. Diamo un’occhiata, dunque, al primo trailer del film.

Oppenheimer: dal trailer alle sale

Bisogna ancora aspettare, come detto, per poter finalmente vedere nelle sale cinematografiche Oppenheimer. Il trailer ci restituisce un primo sguardo, aprendosi con una grande esplosione e con le parole del protagonista. Il fuoco è il grande tema di un film che promette davvero scintille, ragionando moltissimo sul controverso lavoro di Oppenheimer, sulla creazione di un’arma in grado di distruggere il mondo, paradossalmente utilizzata per fermare una guerra che sta già devastando quel mondo.

Al fianco di Cillian Murphy troviamo un cast di altissimo livello, che può contare su star del calibro di Emily Blunt (Kitty Oppenheimer), Matt Damon (Leslie Groves Jr.), Roberto Downey Jr. (Lewis Strauss) e Florence Pugh (Jean Tatlock), insieme a tutta un’altra serie di attori e attrici. Un progetto ambiziosissimo, destinato sicuramente a essere uno dei film più attesi del 2023.

Il dodicesimo film di Nolan

Oppenheimer sarà il film numero 12 di Cristopher Nolan, a tre anni di distanza da Tenet e a sei da Dunkirk, pellicola che ha portato al regista la prima candidatura agli Oscar nella categoria Miglior regista.

