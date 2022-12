Chi interpreterà Superman? Ecco le ipotesi dei fan

Chi interpreterà Superman nel mondo DC dopo l’uscita di scena ufficiale di Henry Cavill? Ecco le ipotesi dei fan

Ebbene sì, Henry Cavill ha ufficialmente lasciato il ruolo di Superman. Chi potrà sostituirlo nei prossimi progetti DC? Questa è la domanda che per ora sconvolge tutti i fan e noi vi riportiamo le ipotesi più succose.

Ovviamente le possibilità sono tantissime, alcune più gettonate di altre. Noi cercheremo di dare una versione più soddisfacente di ciò che gira in questi giorni sui social. Il fandom sembra come impazzito dopo l’uscita di scena di Henry Cavill.

Vi ricordiamo che questa è avvenuta dopo l’incarico di James Gunn di diventare co-CEO dell’universo DC. Proprio James Gunn ha manifestato ancora il so interesse per Superman, dichiarando che sta preparando una nuova storia per questo incredibile personaggio.

Nonostante però quanto lasciato intendere in precedenza proprio dall’attore, non sarà Henry Cavill a riprendere il suo ruolo più famoso al cinema. Tutto è cambiato da quando James Gunn e Peter Safran hanno preso potere agli studios. Sappiamo che alcuni progetti sono stati messi in cantiere ed altri totalmente cancellati.

Quindi la domanda che ora sorge spontanea è: chi sarà il prossimo Superman? Non Henry Cavill che è comparso per l’ultima volta in n cameo di Black Adam.

Chi sarà Superman? Ecco alcune ipotesi

Dobbiamo proprio dire che per adesso l’universo Dc ci ha presentato tantissime varianti dell’iconico personaggio di Superman. Facciamo quindi qualche esempio: di recente ad interpretarlo sul piccolo schermo, precisamente nella serie Tv Superman & Lois è stato Tyler Hoechlin. E proprio l’attore di Teen Wolf è tra i papabili nomi che possano sostituire Henry Cavill, almeno stando a quello che dicono i fan.

Ovviamente si tratta soltanto di possibilità, non sappiamo con sicurezza se l’attore potrà arrivare anche al cinema.

Un altro attore in lizza per il ruolo in base al fandom è Brandon Routh, che ha già vestito i panni del supereroe al cinema, in Superman Returns, pellicola diretta da Bryan Singer. E ancora sui social spunta il nome di Donald Glover. L’attore è stato scelto di recente come nuovo protagonista di un film Marvel-Sony ambientato nello Spider-Verse. Nella pellicola interpreterà un nuovissimo ed accattivante villan: Hypno-Husterl. Per questo motivo, noi della redazione crediamo che sia altamente improbabile vedere Glover nei panni di Superman per un film della DC.

Ovviamente dobbiamo tener conto delle dichiarazioni fatte finora proprio da James Gunn: è stato proprio lui a dire che il nuovo progetto di Superman non tratterà delle origini del personaggio, ma dell’inizio del suo lavoro come giornalista al Daily Planet. Quindi ci si aspetterebbe un Clark Kent giovane, ma non bambino.

Un altro nome che è fuoriuscito dal fandom sarebbe quello di David Coreswet, già apparso in The Politician e Pearl. Ricordiamo che questo attore ha una notevole somiglianza con l’ex Superman Henry Cavill e proprio questo fattore potrebbe fargli vincere i giochi.

Ma le speculazioni non sono finite qui: altri nomi che sono stati proposti per interpretare Superman nel mondo DC sono: Oscar Isaac, nonostante sia già coinvolto con l’universo Marvel con Moon Knight, Matt Boomer e Micheal B. Jordan (apparso in Black Panther). Proprio Jordan in precedenza aveva dichiarato di essere interessato al ruolo di Superman. Potrebbe essere la sua grande occasione?

Noi come sempre non vediamo l’ora di scoprire la verità su chi interpreterà Superman e rimaniamo attenti a tutte le possibili news. Fino ad allora, mi raccomando…stay tuned!

