Lancia Ypsilon HF: ecco quanti cavalli avrà

La nota azienda italiana Lancia ha annunciato la Ypsilon in versione HF, che avrà dei cavalli che la renderanno molto potente e promette un motore ruggente e alte prestazioni di guida

La nuova serie dell’azienda automobilistica italiana Lancia ha annunciato per il 2024 un nuovo inizio, sotto la guida del ceo italiano Luca Napolitano. L’auto sarà al 100% elettrica, anche se tempo dopo rilasceranno anche la versione mild hybrid. Questa nuova auto della nuova era di Lancia programma il continuo del marchio nel futuro, ma per farlo guarda anche al passato. Infatti nel 2025 la gamma della Ypsilon migliorerà già la versione di base, che uscirà quest’anno. Proprio in occasione di questo potenziamento hanno chiamato l’aggiornamento HF, una sigla che è anche legata ai successi nel motorsport.

Lancia Ypsilon FR: 240 cavalli di sportività e aggressività

Per poter descrivere questa nuova versione della Lancia Ypsilon, diremmo che quest’auto è sportiva e aggressiva. Diciamo questo perché la Lancia Ypsilon FR avrà ben 240 cavalli, quindi offrirà una potenza e delle prestazioni di guida che offrono anche la Alfa Romeo Milano e la Abarth 600e. Secondo le prime informazioni che abbiamo, la versione HF avrà un assetto ribassatto e una larghezza aumentata di 5 cm. Si fanno notare molto le minigonne e i profili aerodinamici del paraurti, oltre allo spoiler. Altra novità sono i cerchi in lega più grandi e un design aerodinamico, oltre alla presenza del logo HF. A bordo ci dovrebbero essere dei sedili dall’aspetto sportivo e dei rivestimenti dedicati per separare la HF da tutte le altre versioni.

Il CEO dell’azienda ha già dato alcune anticipazioni sul nuovo modello HF. Ha specificato che le due iniziali stanno per “High Fidelity“, ovvero “Alta Fedeltà“. Ovviamente si parla dei cavalli, che saranno ben 240. Lo scatto da 0 a 100 km/h sarà impiegato in 5,8 secondi mentre la batteria potrebbe essere sempre da 51 kWh. Non ci hanno confermato altri dettagli tecnici sulla Lancia Ypsilon FR, ma sappiamo che la HF sarà solo elettrica a trazione anteriore e probabilmente sarà costruita sulla piattaforma Perfo-eCMP. Una versione modificata della CMP che però punta a dare di più un feeling di guida sportiva. Non sappiamo ancora quanto costerà, ma sicuramente più della Ypsilon base che gira sui 40.000 euro.

Che ne pensate? Secondo voi come sarà la HF? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.