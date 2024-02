Aspirapolvere robot Ecovacs in offerta su Amazon: la vera IA

In giro ci sono tantissimi aspirapolvere robot, ma quello dell’Ecovacs in offerta su Amazon vi offre una pulizia così intelligente ed efficace che sarà come avere un domestico in casa

La pulizia della casa è fondamentale per poter alloggiare in un luogo pulito e senza disturbi come polvere, polline e tanta altra sporcizia. Per fare questo ci sono tantissimi aspirapolvere robot, ma quello dell’Ecovacs Robotics è davvero il migliore che potreste trovare in giro per il web. C’è un motivo se, a parer nostro, questo robot sale in cima alla lista dei migliori aspirapolvere robot. Il motivo ci sembra anche più che giustificato, anche perché è una cosa rara negli aspirapolvere robot. Stiamo parlando ovviamente dell’Intelligenza Artificiale, in grado di fare tutto il lavoro sporco al posto nostro senza che ci sforziamo inutilmente. Oggi l’aspirapolvere robot di Ecovacs è in offerta alla modica cifra di 1.199 euro, ma potete applicare un coupon di 200 euro. Potete trovare l’offerta cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto!

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione All-in-one, Sottile Quadrato, Sollevamento Mop 15mm, Lavaggio Acqua Calda, Evitamento Intelligente Degli Ostacoli 【NUOVO DESIGN SOTTILE A FORMA QUADRATA】Il nuovissimo design quadrato e compatto di DEEBOT X2 OMNI offre una pulizia completa e su misura per le esigenze quotidiane. Il design ribassato consente al robot di scivolare con facilità sotto divani e letti, pulendo le aree in cui si nasconde lo sporco. La nuova spazzola principale allungata aumenta l'efficienza del ciclo di pulizia del 19% rispetto a X1 OMNI.

La potenza dell’IA offerta su Amazon con l’aspirapolvere robot Ecovacs

Iniziamo dall’ammirare questo elegantissimo semplice design a forma quadrata. Il motivo per cui l’azienda ha scelto questa forma è semplice, ovunque vada, riesce ad infilarsi per ripulire lo sporco, quindi dimenticatevi di dovervi alzare per direzionare il robot da tutt’altra parte. Ma il vero punto forte di questo aspirapolvere robot è l‘intelligenza artificiale. Grazie a essa, infatti, questo robot riesce ad individuare autonomamente lo sporco presente sul pavimento e ad eliminarlo prima di subito. Questo è possibile grazie al doppio laser lidar, che rileva per l’appunto ogni presenza di polvere, polline o qualsiasi altra particella di sporco.

Inoltre, l’IA permette anche di evitare di sbattere lungo i muri o incastrarsi negli angoli, infatti il robot studia l’ambiente circostante in completa autonomia, dopo vari utilizzi. Quindi sì, è anche capace di apprendere, quindi man mano che lo utilizzate diventerà sempre più efficiente. Per ricaricare la batteria non c’è assolutamente problema, infatti basterà rimetterlo nella propria stazione di ricarica, per il resto non dovete fare nient’altro, si riempie e si svuota da solo. Infine, potete attivare vocalmente il robot grazie all’assistente vocale integrato. Insomma, sarà davvero come avere un domestico in casa che pulisce tutto per voi.

Se cercate il massimo per voi e per la vostra casa, allora dovete approfittare dell'offerta di Amazon su questo aspirapolvere robot Ecovacs.