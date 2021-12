Titanfall: il gioco è stato rimosso da ogni store digitale

Nelle ultime ore Titanfall, il primo titolo della sfortunata serie di Respawn Entertaiment e Electronic Arts, è sparito da qualunque store digitale

Titanfall è stato un franchise dal grandissimo potenziale. Dopo aver debuttato nel 2014, il primo titolo ha ottenuto un successo strepitoso, potendosi distinguere dagli altri titoli FPS e di guerra futuristica, come Call of Duty e Battlefield. Il potersi muovere attraverso i Titani, giganteschi robot controllabili dagli utenti, la varietà delle armi che non si limitava a quelle da fuoco, il design delle mappe e la libertà garantita all’interno del gioco, un gameplay concentrato sul parkour e un’incredibile verticalità.

Queste qualità, unite ad un’ambientazione che dava le sensazioni di star vivendo una cruda guerra sci-fi, hanno immediatamente conquistato i videogiocatori. Tuttavia, anche le cose belle prima o poi trovano una fine: Respawn Entertaiment, infatti, sta iniziando ad abbandonare il supporto per il titolo capostipite della serie, partendo già con la rimozione di Titanfall da ogni store digitale.

Titanfall non apparirà più nello store digitale delle varie piattaforme

Mentre Apex Legends continua a fare faville per quanto concerne il numero di giocatori ed eventi offerti all’interno del gioco, lo stesso non si può dire per l’opera da cui esso è stato ispirato, Titanfall, titolo ultimamente bistrattato sia da Electronic Arts che dalla stessa Respawn Entertaiment. Anche il suo seguito, Titanfall 2, continua a ricevere attacchi DDoS, e i problemi di server permangono tutt’ora, specialmente dopo che Respawn si era detta intenzionata a risolvere il problema affidando il compito a solo un paio di sviluppatori.

Adesso è giunto il momento di affrontare la triste realtà: su Twitter lo studio videoludico ha voluto annunciare in via ufficiale l’abbandono del primo gioco di Titanfall, che è stato rimosso da ogni store digitale, e a partire dal 1 marzo 2022 anche dai servizi d’abbonamento. Viene confermato però la permanenza online dei server, che rimarranno comunque attivi in modo da consentire ai pochi utenti ancora rimasti di accedere alle partite. Una magra consolazione, considerando le premesse fatte nelle righe precedenti.

Respawn Entertaiment ha inoltre cercato di rassicurare i fan, ritenendo Titanfall una parte fondamentale del DNA dello studio di sviluppo, e garantendo un continuo dell’incredibile universo a cui appartiene la serie, sia attualmente con Titanfall 2 e Apex Legends, che nel futuro. Il franchise di Titanfall sarà infatti l’elemento che guiderà le prossime esperienze create in Respawn. Purtroppo, questo non starà affatto a significare l’arrivo di qualche novità impellente relativa ad un nuovo gioco di Titanfall.

