Halo Infinite: gli iscritti a Game Pass riceveranno bonus di gioco speciali

Microsoft ha reso noto che gli iscritti a Game Pass Ultimate potranno beneficiare di bonus esclusivi in Halo Infinite

Microsoft ha annunciato che gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate avranno accesso ai bonus mensili in Halo Infinite, solo per essere iscritti al servizio. In un nuovo post sul blog sul sito Web di Xbox, la società ha annunciato la notizia che gli iscritti al servizio in abbonamento potranno accedere a pacchetti di contenuti aggiuntivi che includono una gamma di utili elementi di gioco. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: il primo bonus per gli iscritti a Game Pass Ultimate è una personalizzazione per il fucile MA40

“È un momento fantastico per la community perché siamo entusiasti di rivelare che i membri di Xbox Game Pass Ultimate avranno la possibilità di ottenere bonus speciali mensili in Halo Infinite Multiplayer, a partire dal primo pacchetto l’8 dicembre”, si legge nel post. Al momento del rilascio, gli abbonati al servizio potranno mettere le mani su un esclusivo rivestimento per fucile d’assalto MA40 “Pass Tense”.

Inoltre, il bundle includerà anche quattro potenziamenti PE doppi e quattro Challenge Swap, che dovrebbero aiutare a offrire ai giocatori un po’ di sollievo quando salgono di livello in un momento in cui la pressione della community sta aumentando a causa dello stato attuale del sistema di progressione lento del gioco.

Oltre ad aggiornare i fan sui bonus mensili di Halo Infinite disponibili per gli abbonati al Game Pass, il post include anche informazioni su una serie di altri titoli in arrivo su Game Pass questo mese. Oltre ad avere accesso alla versione completa di Halo Infinite un giorno, gli iscritti al servizio vedranno una ricca gamma di giochi tra cui Stardew Valley e Aliens: Fireteam Elite (per altri dettagli al riguardo leggete qui).

Sebbene attualmente sia ancora una beta, di recente sono emerse segnalazioni di utenti frustrati dal numero di cheaters che infestano Halo Infinite. In una recente risposta, il community manager di 343 Industries John Junyszek ha affrontato le preoccupazioni dei giocatori affermando che lo sviluppatore è “preparato e impegnato a rilasciare miglioramenti coerenti ai sistemi del gioco” e allo stesso tempo “prendere provvedimenti” contro coloro che violano le regole. Per quanto riguarda il sistema di personalizzazione del gioco, per ora è noto che sarà simile a quello visto in Reach.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.