Horizon Forbidden West riceve una valutazione in Australia

Salvo cataclismi, Horizon Forbidden West dovrebbe finalmente rispettare la data di uscita, dato che il gioco ha ricevuto una valutazione in Australia

Dopo essere stato inizialmente indicato in uscita in questo 2021 oramai agli sgoccioli, Horizon Forbidden West ha finito per aggiungersi alla corposa lista di produzione rimandate al prossimo anno. La nuova avventura di Aloy, difatti, è adesso prevista per il 18 Gennaio 2022 e, salvo nuovi sviluppi, dovrebbe stavolta rispettare la scadenza fissata. A conferma del fatto abbiamo la recente notizia secondo la quale il gioco avrebbe ricevuto una valutazione da parte dell’ente australiano, situazione che dovrebbe scongiurare in modo definitivo l’ipotesi di un nuovo rinvio.

Horizon Forbidden West: valutazione fornita dall’ente australiano

A riportare l’accaduto ci ha pensato il portale Gematsu, che tramite un post comparso su Twitter ha indicato come il gioco sviluppato da Guerrilla Games sia stato valutato dall’Australian Classification Board. Simili situazioni, come noto, si verificano soltanto quando un titolo è ormai prossimo al rilascio, pertanto nuovi slittamenti della data di uscita della produzione in questione siano davvero improbabili. Anche se nel mondo del gaming non è mai un bene dare tutto per scontato.

Ambientato dopo gli eventi narrati in Zero Dawn, Horizon Forbidden West vedrà Aloy avventurarsi ad occidente, per fare luce su di una misteriosa epidemia che si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo, causando la distruzione di flora e fauna. Durante l’esplorazione di questa nuova regione, la giovane dovrà affrontare nuove macchine (molte dotate di abilità inedite), tribù ostili e pericoli come enormi tempeste. Fortunatamente potrà contare su di un rinnovato set di abilità e di equipaggiamenti, che la aiuteranno a superare ogni difficoltà. Presenti anche accampamenti, presso i quali sarà presente la possibilità di creare e potenziare strumenti. interagire con le varie tribù ed accettare numerose missioni.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è previsto in uscita sia per PS5 e PS4, nel corso del prossimo Febbraio. Anche voi, come noi di tuttoteK, lo state aspettando? Fateci sapere la vostra tramite la sezione dei commenti, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti su Instant Gaming.