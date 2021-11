Apex Legends: nuovo trailer della season 11 svela dettagli del Battle Pass

La season 11 di Apex Legends è ormai iniziata e un nuovo trailer mostra nel dettaglio cosa ci aspetta nel nuovo Battle Pass

Con il lancio della Season 11 “Escape” per Apex Legends, Respawn Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer che mostra tutti i nuovi contenuti presenti nel Battle Pass di questa stagione. Saranno presenti nuove skin leggendarie, due nuove skin reattive, banner, schermate di caricamento e molto altro. Raggiungendo il livello 25 del Battle Pass sbloccheremo la skin “Desert Mirage” per Mirage insieme alla skin “Cover Fire” per lo Spitfire.

Il trailer, oltre a presentare un’infinità di contenuti per tutti i gusti, alla fine svela che Il Battle Pass della season 11 di Apex Legends è già acquistabile da oggi. Il Battle Pass standard costerà 950 Apex Coins e fornirà le skin per l’arco Bocek, Revenant, Wraith e Loba. Il pass premium costerà 2.800 Apex Coins e fornirà i contenuti del Battle Pass standard, un salto di 25 livelli e la skin Leggendaria di Mirage vista nel trailer.

In termini di nuovi contenuti per tutti i giocatori, la Stagione 11 offre una nuovissima mappa chiamata Storm Point la cui bellezza tropicale lascia di stucco, il CAR SMG che i veterani di Titanfall conosceranno e ameranno e una nuova leggenda, Ash, direttamente arrivata da Titanfall 2. Ovviamente con l’arrivo della stagione 11 è iniziata una nuova stagione di partite classificate per tutti coloro che vogliono mettere in mostra le loro abilità. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e ricordiamo che la nuova stagione sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

